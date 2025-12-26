Padre de dos menores pierde la vida tras ser atropellado por convoy de dirigente estatal de Morena

Camioneta, del convoy del dirigente estatal Esteban Ramírez Zepeta de Morena, que atropelló al padre de dos menores en Veracruz. Foto: Especial

XALAPA, Ver., (apro) .- La dirigencia de Morena en Veracruz, confirmó que una de las camionetas que integraba el convoy del dirigente Esteban Ramírez Zepeta estuvo involucrada en un accidente en el que un joven comerciante perdió la vida, durante el arranque de campaña de la candidata a la alcaldía de Uxpanapa, Elsa Cobos.

Los hechos ocurrieron el lunes 5 de mayo, en la comunidad rural Los Juárez, al sur de Veracruz. De acuerdo con testigos, una camioneta tipo Suburban sin placas, presuntamente parte del convoy, atropelló a José Luis Chipahua Bernabé, de 31 años, quien falleció poco después del impacto.

José Luis Chipahua Bernabé, atropellado por camioneta del convoy de Esteban Ramírez Zepeta. Foto: Especial.

A través de un comunicado, Morena informó que el conductor de la unidad implicada permaneció en el lugar y colaboró con las autoridades “en la medida de lo posible”. El documento, firmado por Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, representante del partido ante el OPLE, señaló que el presunto responsable está a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

Morena expresó que lamenta profundamente los hechos y afirmó que, desde el primer momento, su equipo jurídico ha estado en comunicación con la familia, brindando acompañamiento y apoyo.

Sin embargo, familiares y habitantes de Uxpanapa han denunciado irregularidades en la actuación de las autoridades ministeriales y la falta de atención por parte del propio partido. Aseguran que elementos uniformados impidieron a los vecinos intervenir en el sitio del accidente y que el vehículo fue retirado sin la presencia de peritos.

Los familiares acudieron a la Fiscalía del Poblado 10, donde, según sus testimonios, se les informó que no había personas detenidas, en contradicción con lo dicho por los primeros policías que arribaron al lugar.

También señalaron que el cuerpo fue entregado sin documentación oficial ni peritaje forense, lo que consideran una omisión grave en un posible caso de homicidio.

La indignación se extendió entre los habitantes, quienes, como medida de presión, retuvieron al alcalde de Uxpanapa, Alonso Jaime Ayala, al que responsabilizan de manera indirecta por el manejo del caso.

Además, pobladores de la comunidad Los Juanes se manifestaron ante la Fiscalía, exigiendo justicia por la muerte de José Luis Chipahua. Acusaron a la institución de negligencia y señalaron que hasta ahora no se ha realizado el peritaje correspondiente.

El cuerpo del padre de dos menores será sepultado y la familia expresó su temor de que el caso quede en la impunidad.