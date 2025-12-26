Subcomandante Moisés y Capitán Marcos encabezarán festejos del 32 aniversario del EZLN

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro). – Al cumplirse más de tres décadas de su aparición pública, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció formalmente el inicio de su programa cultural y social para celebrar el 32 aniversario del levantamiento armado. Las actividades conmemorativas, que arrancaron este viernes, se extenderán hasta el próximo 2 de enero.

A través de un comunicado titulado "De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores", la comandancia zapatista confirmó que la apertura del evento contó con la presencia del Subcomandante Moisés y el Capitán Marcos, marcando el inicio de una jornada de reflexión y festividad en las comunidades rebeldes.

El programa contempla una serie de encuentros con intelectuales, activistas y miembros de la sociedad civil.

Sábado y Domingo, se prevé la participación de figuras como Carlos Aguirre Rojas, Tamara San Miguel, Bárbara Zamora y Eduardo Almeida (del Nodo de Derechos Humanos), junto a integrantes de la Comisión Sexta Zapatista.

Los días 29 y 30 de Diciembre, las mesas de trabajo y diálogo contarán con la presencia de Raúl Zibechi, Luis de Tavira, Carlos Tornel y Arturo Anguiano.

El cierre en Oventik

El punto culminante de la celebración tendrá lugar el 31 de diciembre en el Caracol de Oventik, ubicado en el municipio de San Andrés Larráinzar.

En este sitio emblemático se espera el arribo del 1 de enero con un baile popular y un mensaje político para conmemorar la fecha histórica de 1994.

Finalmente, el Comité Organizador informó que el retorno de los asistentes y delegaciones nacionales e internacionales está programado de manera escalonada entre el 3 y el 5 de enero, una vez concluidas las festividades que reafirman la vigencia del movimiento zapatista en el panorama nacional.