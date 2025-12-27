Choca autobús de pasajeros contra un tráiler en Tamaulipas; hay 2 muertos y 35 heridos

REYNOSA, Tamps. (apro).– Un aparatoso accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado en la carretera Zaragoza–Ciudad Victoria cobró la vida de dos mujeres y dejó al menos 35 personas lesionadas, luego de que un autobús de pasajeros se viera involucrado en una colisión a la altura del kilómetro 92, en el tramo conocido como El Atorón.

La unidad siniestrada, perteneciente a la empresa Futura y que realizaba el recorrido de Nuevo Laredo hacia Poza Rica, Veracruz, terminó impactándose contra un tráiler cargado de sorgo que se encontraba detenido sobre el acotamiento, de acuerdo con los primeros reportes.

El fuerte choque provocó que varios pasajeros quedaran atrapados dentro del vehículo. Cuatro de ellos fueron rescatados de entre los restos del autobús; lamentablemente, dos mujeres ya no presentaban signos vitales al momento del auxilio.

Entre los heridos se contabilizan 12 menores de edad, así como los dos conductores del autobús. Todos fueron trasladados a distintos hospitales de Ciudad Victoria para su atención médica.

En las labores de rescate participaron corporaciones de Protección Civil estatal y municipal, así como paramédicos del CRUM y Cruz Roja. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal y Guardia Nacional para facilitar las maniobras y evitar nuevos percances.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Unidad General de Investigación, inició la carpeta correspondiente para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del accidente.