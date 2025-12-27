El Trébol, célula del CJNG, busca ingresar a Huitzilac, admite secretario de Seguridad (Video)

El video habría sido grabado en Guerrero, según el secretario de Seguridad. Foto: Tomada de video

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El grupo criminal El Trébol, identificado como una presunta célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), busca ingresar al municipio de Huitzilac, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, tras la difusión de un video en redes sociales en el que sujetos armados anuncian su presencia en esa demarcación.

Ante la circulación del material audiovisual, el funcionario informó que las autoridades estatales reforzarán las acciones operativas en esta zona del estado, al advertir que el grupo pretende aprovechar el contexto de recientes detenciones. “Tenemos bastantes detenciones en la zona sur; las hemos realizado en los últimos tres meses”, señaló.

Urrutia Lozano explicó que esta célula delictiva busca incursionar en Huitzilac tras los aseguramientos efectuados por las fuerzas de seguridad. “Quizá se trata del aprovechamiento de que hemos detenido a mucha gente en Huitzilac y de que este grupo quiera entrar al estado, a esa zona de Huitzilac”, indicó.

El secretario precisó que existen indicios de que el video no fue grabado en territorio morelense, sino posiblemente en el estado de Guerrero. “Si ustedes se fijan en las imágenes, parece que no está grabado ahí, en Huitzilac; parece que está grabado en una parte de la sierra del estado de Guerrero”, afirmó, al añadir que la pronunciación de los sujetos sugiere que serían originarios de esa entidad.

Asimismo, destacó que las autoridades mantienen labores de identificación y seguimiento del grupo, con apoyo de la ciudadanía. “Tenemos la confianza de la ciudadanía, y las denuncias de esta situación van a generar cateos y vamos a hacer operativos importantes”, sostuvo.

En el video difundido en redes sociales se observa a varios hombres armados, con vestimenta tipo militar y el rostro cubierto, quienes aseguran haber llegado a Huitzilac y a otras zonas del estado para disputar el control del territorio, identificándose como integrantes del CJNG.

En el mensaje, los sujetos señalan de manera directa a “Los Purinas” como uno de sus principales adversarios, a quienes acusan de delitos como secuestro, robo, cobro de piso, venta de droga y extorsión, además de lanzar amenazas contra otros grupos y apodos como “mancillos”, “bolillos”, “cagueros” y “panteoneros”.

Asimismo, hacen referencia a la colocación de mantas en distintos puntos del municipio, como la primaria Pacheco y el kiosco de Tres Marías, y advierten que mantendrán su presencia en la zona.

Finalmente, Urrutia Lozano informó que esta célula delictiva ha sido objeto de diversas acciones de seguridad en los últimos meses. “Hemos tenido muchas detenciones en los últimos tres o cuatro meses en la zona de Tlaltizapán y Tlaquiltenango, y vamos a aumentar los cateos”, concluyó.