Hombres armados incendian dos bares en Villaflores, Chiapas (Video)

Uno de los bares incendiados en Villaflores, Chiapas. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Hombres armados incendiaron dos bares durante la madrugada de este sábado en el municipio de Villaflores, en la región de la Frailesca, zona que desde hace más de cuatro años se encuentra en disputa entre organizaciones criminales.

El ataque dejó como saldo al menos cuatro mujeres lesionadas con quemaduras, quienes reciben atención médica en el hospital local.

Los establecimientos afectados son La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubis’s Discoclub. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), el posible móvil de los hechos estaría relacionado con el narcomenudeo.

Pobladores informaron que varios hombres armados arribaron en camionetas todo terreno y procedieron a incendiar ambos negocios, así como vehículos que se encontraban estacionados en los alrededores.

En el bar conocido como La Kabala se observó la fachada quemada y al menos tres vehículos incendiados frente al establecimiento.

Testimonios señalan que durante el ataque los agresores se habrían llevado contra su voluntad al propietario de uno de los bares; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Habitantes del lugar indicaron que las personas que se encontraban dentro de los negocios lograron huir.

Durante el fin de semana, los establecimientos habían anunciado para las noches de viernes y sábado la presentación de bailarines y bailarinas. Anubis’s Discoclub, ubicado en la plaza Tulipanes, promovía el evento como “el mejor lugar para vivir una fiesta desenfrenada y sensualidad pura”.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que al menos tres personas resultaron lesionadas, aunque hasta ahora se desconoce la gravedad de sus heridas. Por su parte, los negocios afectados no han emitido ningún posicionamiento sobre lo ocurrido.

Estos hechos se registran en un contexto de creciente tensión criminal en Villaflores. La semana pasada, en distintos puntos del municipio fueron colocadas mantas presuntamente firmadas por el Cártel de Sinaloa, en las que se lanzaban amenazas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asegurando que Villaflores “tiene dueño” y retan a su grupo rival.

La Fiscalía General del Estado informó que ya se inició una carpeta de investigación por los hechos violentos registrados en ambos bares. Un grupo especializado se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes para identificar y detener a los responsables.

La dependencia estatal indicó que en las próximas horas se dará a conocer información sobre los avances de la investigación.