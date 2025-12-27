Juez libera a los cinco detenidos por el incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control pospuso por 18 días la audiencia de vinculación a proceso contra cinco detenidos por el incendio de una tienda Waldo’s de Hermosillo que dejó 23 personas muertas.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que impugnará la decisión del juez debido a que la Constitución establece un máximo de 144 horas para resolver la vinculación o no a proceso de los acusados.

En el comunicado se asegura que el titular del Juzgado Oral Penal del Distrito 1 de Hermosillo determinó liberar a los cinco acusados y posponer la audiencia argumentando el volumen del expediente, pese a que ya era conocido por la defensa.

La Fiscalía acusó también que el juez permitió “que la defensa prolongara de manera innecesaria el debate, tolerando argumentos de forma y no de fondo”, como que las copias del expediente eran ilegibles y no estaban a color.

“Derivado de lo anterior, ordenó la liberación de cinco personas detenidas, no por acreditarse su inocencia o su indebida detención, sino bajo el argumento de conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse de la carpeta de investigación”, agrega el comunicado.

Los cinco acusados por la Fiscalía de Sonora, que habían sido detenidos mediante una orden de aprehensión, fueron liberados después de la medianoche de este sábado, por lo que la Fiscalía anunció que impugnará la decisión.