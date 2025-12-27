Reportan siete hombres desaparecidos tras incendio de bares en Villaflores, Chiapas

Ficha de búsqueda de Sergio Enrique Pereda Tamayo. Foto: Fiscalía General del Estado de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El incendio de dos bares registrado la madrugada de este sábado en el municipio de Villaflores dejó como saldo siete hombres desaparecidos, quienes habrían sido privados de la libertad por un grupo de hombres armados que irrumpió a balazos en el centro del poblado, en la región de la Frailesca, una zona golpeada por la violencia del crimen organizado.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que entre las personas desaparecidas se encuentran los propietarios de los establecimientos atacados: Sergio Enrique Pereda Tamayo y José Armando Coutiño Ruiz.

Asimismo, se reporta la desaparición de José Ángel Martínez Marina, de 45 años; Eduardo Vázquez Ramírez, de 21; Mauricio Camilo Girón, de 26; Juan Ovani Camilo Girón, de 21; y José Rubiel Constantino Rodríguez.

Durante el transcurso del día, familiares de las víctimas comenzaron a difundir en redes sociales fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), acompañadas de llamados para que los hombres sean devueltos con vida. “Él se encontraba trabajando en el antro bar Anubis; de ahí fue privado de su libertad. Ayúdenme a compartir”, suplicó la familia de José Ángel Martínez Marina.

De acuerdo con el fiscal, tres camionetas con hombres armados arribaron a la cabecera municipal de Villaflores alrededor de las 03:01 horas, desde donde se dirigieron a los bares La Kábala Sport Bar y Karaoke y Anubis’s Discoclub, que posteriormente fueron incendiados.

“Tras las primeras investigaciones, podemos establecer como móvil principal de estos lamentables sucesos la disputa por el control del narcomenudeo entre células delictivas que operan en la región de la Frailesca”, señaló Llaven Abarca.

Indicó que desde las primeras horas de este sábado se desplegó un operativo de búsqueda terrestre y aéreo, integrado por más de 200 elementos, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y un grupo especial de agentes de inteligencia e investigación ministerial.

Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que se mantienen operativos aéreos y terrestres en los municipios de Berriozábal, Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa y Villaflores, así como en zonas aledañas, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y reforzar la presencia disuasiva en puntos considerados prioritarios.

La dependencia añadió que, durante las movilizaciones, se logró la detención de personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, así como el aseguramiento de armas de fuego, sin precisar el número de detenidos.

Escalada de violencia

Villaflores ha registrado una escalada de violencia durante el último mes del año. El pasado 1 de diciembre, grupos de civiles armados, presuntamente ligados a la delincuencia organizada, incendiaron al menos cuatro vehículos en distintas comunidades del municipio, lo que derivó en bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y un clima generalizado de temor entre la población.

Dos días después, elementos de la Fuerza Pakal, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la FGE, se enfrentaron a los agresores durante un operativo de seguridad en una zona rural, donde dos presuntos delincuentes fueron abatidos.

La semana pasada, además, aparecieron mantas en distintos puntos del municipio, presuntamente firmadas por el Cártel de Sinaloa, en las que se lanzaban amenazas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asegurando que Villaflores “tiene dueño” y retando abiertamente a su grupo rival.