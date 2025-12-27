Rescatan en un hotel a niña que viajó sola de Mexicali a Tijuana por supuesta audición de baile

Rescatan a niña que se encontraba sola en un hotel de Tijuana por una supuesta audición de baile. Foto: Especial

ENSENADA, B. C. (apro) .- Una niña de 11 años abandonó su casa en Mexicali para viajar hasta Tijuana, Baja California, donde logró hospedarse sola en un hotel para participar en una supuesta audición de baile, tras ser aceptada mediante una convocatoria a través de una aplicación móvil.

La menor fue rescatada por parte de la policía municipal, luego de que la familia se percató de su ausencia, pues salió sin pedir permiso ni avisarles, según el reporte oficial.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSPCM) indicaron que los hechos ocurrieron el viernes 26 de diciembre, tras coordinarse con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPMM).

La menor habría recorrido una distancia de más de 175 kilómetros entre ciudades, equivalente a un viaje en automóvil de poco más de dos horas.

Indicaron que, tras la denuncia, el incidente fue atendido por elementos del Escuadrón Violeta local, quienes localizaron a la niña en el hotel La Siesta, donde se había hospedado desde la mañana, presuntamente con la finalidad de participar en una audición de baile.

“De acuerdo con las primeras declaraciones de la menor, recibió una llamada a través de una aplicación móvil en la que le confirmaron su supuesta aceptación para dicho evento, indicándole que debía trasladarse a la ciudad de Tijuana y permanecer en el hotel hasta el sábado, cuando le proporcionarían mayores detalles sobre la hora y el lugar de la audición”, refirieron las autoridades.

La madre, al no encontrar a su hija, lo reportó a la policía de Mexicali que, tras recabar información, se comunicaron con sus homólogos de Tijuana. Tras encontrar a la menor en el hotel, procedieron a resguardarla.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal entrevistaron al padre de la menor, quien constató el estado físico y emocional de su hija, para después ser trasladados a las instalaciones de la autoridad competente, a fin de realizar las investigaciones correspondientes.

Agregaron que será la autoridad investigadora la encargada de esclarecer la forma en que se realizó el traslado de la menor de Mexicali a Tijuana, así como las circunstancias que derivaron en su hospedaje en el hotel.

Por último, las autoridades exhortaron a padres y tutores a mantener una comunicación constante con niñas, niños y adolescentes, así como a verificar la veracidad de convocatorias o invitaciones recibidas a través de redes sociales o aplicaciones móviles, con el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad y seguridad.