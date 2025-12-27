Suman tres colegios privados y dos casinos “vandalizados” con incendios deliberados en Culiacán

Vehículo se incendia a las puertas del colegio privado Altum, en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un nuevo incendio provocado en la entrada de una institución educativa privada en el sector La Conquista, al norte poniente de la ciudad, se registró este último viernes.

Con esta acción suman al menos cinco inmuebles particulares vandalizados durante diciembre, entre los que se encuentran dos casinos y tres instituciones educativas particulares.

La institución afectada es el colegio Altum, uno de los inmuebles señalados en advertencias circuladas en redes sociales de ser atacadas por presuntos nexos con una de las facciones en guerra en Sinaloa.

El colegio Altum tras ser "vandalizado" con un vehículo incendiado. Foto: Especial.

El fuego fue provocado por un vehículo incendiado deliberadamente en la entrada de este colegio ubicado en el sector La Conquista, al norte poniente de Culiacán. Tras el ataque este sábado, el colegio emitió un comunicado en donde advirtieron que el ataque fue ajeno a sus valores y propósito educativo.

Comunicado de Grupo Altum después de que fuera vandalizado su colegio. Foto: Especial.

Junto a esta institución, el colegio Azteca, en la colonia Guadalupe, ya había sido blanco de este tipo de ataques e incluso causó que tramitara su baja ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

El tercer inmueble afectado por este tipo de ataques es el Pequeño Gigante, ubicado también al norte poniente, y también causó daños a un local a un costado. Esta institución ofrece servicios de educativos a infantes de preescolar, y pertenece al mismo grupo empresarial que el colegio Altum. Sus instalaciones fueron vandalizadas el 20 de diciembre último, apenas concluyeron las clases oficiales.

Además de estos colegios han sido blanco de ataques los casinos Flamingos, el 22 de diciembre, ubicado al poniente en la colonia Lomas del Bulevar en un céntrico crucero, y el 18 de diciembre, el casino Circus, en la colonia Villa Universidad sobre la calzada de las Américas, en una zona residencial y cerca de Ciudad Universitaria.

Ambos locales cesaron operaciones tras los ataques y permanecen cerrados hasta la fecha.