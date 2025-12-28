Descarrila tren del Corredor Interoceánico en Nizanda, Oaxaca

Tren Interoceánico
Descarrila tren del Corredor Interoceánico en Nizanda, OaxacaA bordo del tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros; hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina informó que la máquina principal del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se descarriló a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, pero no reportó, por el momento, personas lesionadas.
En dos locomotoras y cuatro vagones viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, por lo que desde el primer momento brindó atención inmediata a los usuarios y mantiene coordinación con las autoridades locales para atender el percance y realizar el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.
“Conforme se cuente con datos confirmados y completos, se ampliará la información por los canales oficiales, a fin de mantener informada a la población con responsabilidad y transparencia”, señaló la dependencia.