Detienen a siete presuntos criminales y aseguran tres patrullas clonadas del Ejército en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Un despliegue de seguridad integrado por más de 500 elementos de distintas corporaciones permitió la detención de siete presuntos integrantes de una célula criminal que opera en la región de la Frailesca, así como el aseguramiento de ocho vehículos –entre ellos tres patrullas clonadas del Ejército Mexicano–, armas de fuego y una motocicleta, informaron los titulares de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y Fiscalía General del Estado (FGE).

Fuentes de seguridad señalaron que las insignias y matrículas halladas en los vehículos tipo militar corresponden al 100 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se encuentra en el Campo Militar Número 36-E en el Ejido Chiapas Nuevo en el municipio de Jiquipilas.

El operativo se desplegó tras los hechos ocurridos la madrugada del sábado 27 de diciembre, cuando un comando armado ingresó al municipio de Villaflores a bordo de tres vehículos, incluidos el tipo militar, para incendiar dos bares –La Kábala Sport Bar y Anubis’s Discoclub– y privar de la libertad a ocho personas.

Entre ellas se encontraba Sergio Enrique Pereda Tamayo, propietario de La Kábala, quien fue localizado sin vida este domingo, confirmó el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

La FGE y la Secretaría de Seguridad del Pueblo informaron que, como parte del despliegue en los municipios de Cintalapa, Villaflores, Ocozocoautla y Berriozábal, también fue liberada con vida una persona que permanecía secuestrada. Asimismo, se aseguraron dos armas cortas, un arma larga y una motocicleta.

En un mensaje videograbado, Llaven Abarca y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señalaron que continúan las labores de búsqueda para localizar a las otras siete personas desaparecidas.

Indicaron, además. que las tres mujeres lesionadas durante el incendio de los bares permanecen hospitalizadas, estables y bajo atención médica.

Aparicio Avendaño detalló que más de 500 elementos de corporaciones estatales y federales mantienen presencia permanente en Villaflores y en municipios de la región como Berriozábal, Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas, además de filtros de seguridad en los límites con el estado de Oaxaca. En las acciones participan dos helicópteros, un dron y labores de inteligencia apoyadas con herramientas tecnológicas.

Como resultado de estas acciones, precisó, se logró la detención de siete presuntos implicados y el aseguramiento de ocho vehículos, entre ellos tres patrullas clonadas del Ejército Mexicano y un vehículo blindado.

Por su parte, el fiscal general informó que hasta el momento se han recibido ocho denuncias por desaparición relacionadas con estos hechos.

Las personas reportadas como desaparecidas son: Sergio Enrique Pereda Tamayo, José Armando Coutiño Ruiz, Luis Rubiel Constantino Rodríguez, José Ángel Martínez Marina, Fernando Daniel García Pérez, Juan Ubani Camilo Girón, Mauricio Camilo Girón y Luis Fernando Fernández Ramírez.

Durante las labores de búsqueda, las fuerzas de seguridad rescataron con vida a una persona, quien ya fue reunida con su familia. No obstante, en un vehículo tipo pick up blanco fue localizado el cuerpo sin vida de Sergio Enrique Pereda Tamayo.

De acuerdo con el reporte forense, la causa de muerte fue una hemorragia aguda secundaria a una herida por proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo, aseguró Llaven Abarca.

Aparicio Avendaño detalló que la víctima había ingresado al sistema penitenciario el 28 de agosto de 2025, y posteriormente obtuvo un cambio de medida cautelar en noviembre del mismo año, tras una sentencia por el delito de narcomenudeo.

Llaven Abarca informó también que las tres mujeres que laboraban en los bares y resultaron lesionadas durante el ataque son Nayeli, Citlali y Jazmín, quienes continúan recibiendo atención hospitalaria.

Las autoridades aseguraron contar con imágenes del grupo armado que ingresó a Villaflores y de los momentos en que se incendiaron los establecimientos, en las que se observa a sujetos con chalecos tácticos y armas de fuego privando de la libertad a varias personas. Dicho material ya es analizado como parte de las investigaciones.

Tanto la Secretaría de Seguridad del Pueblo como la FGE reiteraron que los operativos continuarán de manera constante y permanente, con la participación del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones estatales, con el compromiso – afirmaron– de que no habrá impunidad.

La región de la Frailesca, cuya sede es el municipio de Villaflores, ha sido azotada por la violencia en los últimos cuatro años, debido a la disputa entre grupos criminales.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa mantienen una pugna por el control de la zona. Señalan que en esta región opera Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, identificado como jefe de plaza, quien habría logrado evadir un operativo en octubre pasado.