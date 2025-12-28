Hallan desmembrados los cuerpos de tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco fueron desaparecidos, asesinados y desmembrados, confirmaron fuentes ministeriales.

El atroz crimen se da en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para las vacaciones decembrinas donde participan 6 mil 800 policías y militares.

Se trata de Víctor Jahutzel Mendoza García, de 21 años, estudiante de la licenciatura en Administración; así como de Irving Antonio Cabrero Vieyra, de 22 años; y Raymundo Ramos Soto, de 21, estudiantes de Ingeniería Electromecánica.

Los jóvenes desaparecieron desde el sábado 20 de diciembre pasado en la zona poniente de Acapulco.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Víctor Jahutzel, fue visto por última vez alrededor de las 4 de la tarde en la colonia Rubén Jaramillo, en la calzada Pie de la Cuesta.

Irving Antonio fue desaparecido aproximadamente a las 2:30 de la madrugada en la colonia Juan R. Escudero; mientras que la última localización de Raymundo fue a las 2 de la tarde en la escondida playa Mimosa, ubicada antes de llegar a Pie de la Cuesta.

Una semana después, el día 26, los cuerpos de tres personas en estado de putrefacción envueltos en bolsas negras de plástico fueron dejados en la parte alta de la colonia Silvestre Castro, en el Parque Nacional El Veladero.

Los cadáveres fueron dejados el día que la presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, llegó al puerto de Acapulco para pasar sus vacaciones de Navidad y fin de año. Y de presumir un recorrido en la Costera Miguel Alemán.

Los estudiantes fueron asesinados con violencia extrema. A uno de ellos le cortaron las orejas, otro fue degollado, mientras que el tercero fue asfixiado y le desmembraron las piernas, revelaron fuentes de seguridad.

El Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, confirmó por medio de esquelas que dos de las víctimas correspondían a sus estudiantes Víctor Jahutzel Mendoza García e Irving Antonio Cabrero Vieyra. Los cuerpos fueron reconocidos por sus familiares por su ropa y estudios de genética lo confirmaron.

Fuentes consultadas de seguridad informaron que el cuerpo que hasta la tarde de este domingo permanecía en el Servicio Médico Forense pertenece al tercer estudiante desaparecido Raymundo.

El hecho ha consternado a la población de Acapulco.

Como en la mayoría de los crímenes de alto impacto la alcaldesa de Acapulco, Abelina López; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ambas morenistas; el fiscal estatal Zipacná Jesús Torres y el secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledesma, han guardado silencio.