Localizan sin vida a niño de 2 años dentro de una cisterna en Morelos

Logan Mateo, de 2 años, localizado sin vida al interior de una cisterna en Jumiltepec, Morelos. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- En Morelos, un niño de dos años que había sido reportado como desaparecido fue localizado sin vida al interior de una cisterna de agua. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento al respecto.

El hecho ocurrió en el poblado de Jumiltepec, municipio de Ocuituco, donde la desaparición del menor activó un despliegue de búsqueda durante la tarde y noche del sábado.

Desde el reporte inicial, policías municipales, cuerpos de emergencia y habitantes de la comunidad se sumaron a las labores para dar con el paradero del niño, identificado como Logan Mateo.

De acuerdo con los primeros informes, la alerta se emitió alrededor de las 17:00 horas, cuando la madre y el abuelo del menor advirtieron que no se encontraba dentro de la vivienda familiar.

Tras una revisión sin resultados, solicitaron el apoyo de la policía municipal, mientras familiares difundían su fotografía y datos a través de redes sociales para ampliar la búsqueda en la comunidad.

Las acciones se concentraron en calles cercanas al domicilio, terrenos baldíos, viviendas contiguas y zonas de difícil acceso. Vecinos y voluntarios se integraron de manera coordinada con elementos de la policía municipal, quienes encabezaron los recorridos con el objetivo de localizarlo con vida.

Horas más tarde, cerca de las 21:00 horas, un vecino que participaba en las tareas de búsqueda revisó una cisterna ubicada dentro del propio domicilio familiar.

En el interior fue localizado el menor, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades y a los cuerpos de emergencia.

Personal especializado acudió al sitio para realizar las maniobras de rescate y, tras la valoración correspondiente, confirmó que el niño ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se informó que el cuerpo no presentaba indicios visibles de violencia.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para acordonar la zona, realizar las diligencias ministeriales y efectuar el levantamiento del cuerpo, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad estatal o municipal había emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.