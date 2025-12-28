Muere capibara durante su etapa de adaptación en zoológico de Tamaulipas

Los capibaras forman parte de un proyecto de integración de nuevas especies al zoológico de Tamatán. Foto: Especial

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas confirmó el fallecimiento de uno de los capibaras que recientemente fueron incorporados al Zoológico de Tamatán, hecho que causó sorpresa entre visitantes y usuarios de redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, el ejemplar macho presentó complicaciones durante su proceso de adaptación al nuevo entorno, desarrollando un cuadro severo de estrés que finalmente derivó en su muerte.

El deceso ocurrió pese a que el animal se encontraba bajo observación y en un espacio acondicionado especialmente para su resguardo.

La pareja de capibaras, procedentes del estado de Nuevo León, había llegado hace pocos días al zoológico y rápidamente se convirtió en uno de los principales atractivos para los paseantes, debido a su carácter tranquilo y a la popularidad de esta especie en plataformas digitales.

Los capibaras, conocidos científicamente como Hydrochoerus hydrochaeris y considerados los roedores más grandes del mundo, forman parte de un proyecto de integración de nuevas especies al zoológico de Tamatán.

La Comisión reiteró que se aplican protocolos especializados para el cuidado de la fauna y que se mantiene el compromiso con el bienestar animal.

Autoridades no han informado si el segundo ejemplar presenta afectaciones, aunque señalaron que continúa bajo monitoreo veterinario.