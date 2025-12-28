Violencia en Mexicali: registran siete homicidios en 24 horas

Patrulla de la Policía Municipal de Mexicali (imagen ilustrativa). Foto: Facebook: Policía Municipal de Mexicali

ENSENADA, B. C., (apro) .- En 24 horas, siete homicidios fueron registrados en el municipio de Mexicali, Baja California, donde se destacaron balaceras y cadáveres fueron arrojados a la vía pública en bolsas de plásticas.

La ola de violencia comenzó desde la madrugada del sábado 27 y se extendió a este domingo 28 de diciembre, en diferentes puntos de dicha ciudad fronteriza.

En el sábado indicado, una pareja de 35 años que regresaba de una tienda fue atacada desde un vehículo, en hechos registrados en la avenida Jaltomate de la IV Sección del Fraccionamiento Hacienda Los Portales; el hombre murió en el sitio y la mujer más tarde en un hospital.

A las 18:30 horas, del mismo día, se dio el reporte de dos cuerpos dentro de bolsas de plástico negras, en la calle Sófocles de la colonia Ampliación Centinela.

Al lugar acudió la policía municipal y periciales de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para las investigaciones respectivas. Hasta el momento no ha sido dado a conocer la identidad de las víctimas.

Y pasadas las 05:00 horas de este domingo, hubo un multihomicidio en la colonia Villa Verde.

De acuerdo con los reportes generales, fueron tres las víctimas en el interior de un domicilio ubicado entre las calles Río Tacámbaro y San Pedro Mezquital, al oriente de la localidad.

Según los vecinos, al parecer se escucharon cinco disparos. Hasta el momento, las víctimas han sido identificadas como Oswer, Jann Emmanuel y Edwin Hassan, de 27, 47 y 35 años, respectivamente.

Hasta el momento no se reportan detenidos por alguno de los casos referidos; conforme al conteo local, suman 11 muertes violentas en lo que va de diciembre 2025.