Ya son 20 los heridos en descarrilamiento del Tren Interoceánico; FGR inicia investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina elevó a 20 el número de personas lesionadas tras el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec ocurrido la mañana de este domingo.

En un comunicado, la dependencia, encargada de la operación del tren, dijo que los lesionados están siendo trasladados a hospitales para su atención médica.

Agregó que en el lugar se encuentran desplegadas cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval.

Y reveló que se realizan maniobras de rescate para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente seis metros de altura.

Poco antes, el gobernador de Oaxca, Salomón Jara, había reportado un saldo preliminar 15 personas lesionadas que ya están siendo atendidas.

A través de su cuenta de X explicó que luego del percance se instaló un módulo operativo de atención a la emergencia en el que trabajan de manera coordinada el gobierno del estado, municipal e instituciones federales.

“De manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente.

“El Gobierno del Estado reafirma su respaldo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y mantiene el seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hasta la atención integral de la situación”, señaló.

En el operativo participa la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Coordinación de Delegados de Paz Social (CDPAZ), Caminos y Puentes Federales, el H. Cuerpo de Bomberos de Matías Romero, paramédicos, Protección Civil de Oaxaca, Policías estatal, vial y municipal; servicios de salud e IMSS-Bienestar.

El accidente ocurrió esta mañana cuando la máquina principal del ferrocarril se descarriló a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z.

En dos locomotoras y cuatro vagones viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros.

La presidenta Claudia Sheinbaum también compartió a través de su cuenta de X que está atenta a los trabajos realizados para apoyar a los usuarios afectados.

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, publicó la mandataria.

La FGR abre una carpeta de investigación

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) inició carpeta de investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

“Luego de los hechos ocurridos en el Corredor Interoceánico, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación para conocer las causas de lo sucedido. Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la #AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas. Seguiremos informando”, publicó en la red social la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy.