Aseguran armas y explosivos en operativos en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro).- En un par de operativos autoridades federales aseguraron armamento de alto calibre junto a un vehículo blindado y explosivos improvisados para dron (bombas artesanales) en dos domicilios en la capital del estado la noche del domingo último.

En el primer despliegue ubicaron un inmueble en el fraccionamiento Los Ángeles en donde aseguraron 34 bombas artesanales junto a una ametralladora Browining calibre .50 así como cargadores y cartuchos útiles junto a dos chalecos balísticos. En este despliegue no hubo detenidos.

En un segundo operativo en el fraccionamiento Monte Real lograron el aseguramiento de un inmueble en donde encontraron una pick up Ram Charger linea Laramie con blindaje artesanal junto a otros dos vehículos.

También aseguraron una ametralladora Browning calibre .50 junto a tres fusiles AK47 y uno M4 así como cartuchos y cargadores útiles y ocho chalecos y tres cascos balísticos.

En este aseguramiento la autoridad reportó la detención de tres civiles quienes fueron puestos a disposición de la autoridad.

Estos operativos fueron realizados por el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal (GOES), equipo conformado por militares habilitados como policías en conjunto con elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un boletín en donde informan de un aseguramiento de 46 explosivos improvisados el municipio de Badiraguato.

En este operativo o no se reportaron personas detenidas, mientras que en un segundo despliegue inhabilitaron un laboratorio clandestino cuya afectación al crimen organizado la presumen en mil 511 millones de pesos.