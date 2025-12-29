Asesinan al empresario Luis Fernando Rouvroy en Tecate, Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro).- El empresario Luis Fernando Rouvroy, hermano del excandidato a la presidencia municipal de Tecate en 2021, Paco Palani, fue asesinado a balazos en el municipio de Tecate.

El hecho ocurrió el martes 10 alrededor de las 14:00 horas, en el camino al Valle de Tanamá, dentro de la demarcación y a unos 7 kilómetros del casco urbano.

Medios de comunicación de locales y de la entidad reportaron diferentes versiones del ataque: en una, Fernando Rouvroy habría sido asesinado mientras conducía una camioneta Chevrolet Silverado de color blanco, luego de que dos unidades le cerraron el paso.

En otra información preliminar, se refiere que el joven alcanzó a descender y corrió entre la maleza, donde finalmente sus agresores le dieron alcance.

También trascendió que el tiroteo duró alrededor de 20 minutos y se estiman alrededor de 50 disparos contra el abogado y político.

El asesinato de Luis Fernando Rouvroy se da en el marco de una zona al sur del municipio en la que mantenían un violento conflicto de terrenos.

Incluso, el padre del ahora fallecido, Luis Francisco Rouvroy Ceballos, al parecer mató a Gerardo Arce Álvarez, de 44 años de edad, con un arma calibre .223, el pasado 11 de junio de 2024; esto, tras una discusión por el acceso a un camino ubicado en las inmediaciones de la sección Tanamá, en la delegación Nueva Colonia Hindú, en el municipio.

Tras esto, en diferentes ocasiones la familia Arce se manifestó frente a la Fiscalía Regional de Tecate, para clamar justicia ante dicha muerte. Mediante lonas y cartulinas, denunciaban que, gracias a diversos amparos, Francisco Rouvroy, continuaba su proceso en libertad.

En la parte política de la familia, el hermano de Luis Fernando, Paco Palani Rouvroy Rodríguez, fue candidato por el Distrito 07 por el Partido Verde Ecologista de México, y también aspirante a la presidencia municipal de Tecate por el Partido Fuerza por México. En ambas ocasiones no logró obtener los cargos.

Hasta el momento, el presidente municipal de Tecate, Román Cota Muñoz, no se han pronunciado por el caso, además de que tampoco hay detenidos. La Fiscalía General del Estado de Baja California se encuentra haciendo las investigaciones correspondientes.