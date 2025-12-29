Ataque armado contra una Lamborghini Urus en Jalisco deja tres muertos; víctima es un empresario

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Una agresión armada registrada la mañana de este lunes en la avenida Topacio, en las inmediaciones del Mercado de Abastos de Guadalajara, dejó un saldo de tres personas muertas y cuatro escoltas heridos de bala, uno de ellos en estado grave, confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

De acuerdo con el reporte oficial, dos de las víctimas murieron en el lugar y una menor de edad falleció más tarde en los servicios de urgencias.

Las personas fallecidas son: un hombre identificado de manera preliminar como bodeguero del Mercado de Abastos, Alberto Prieto Valencia, y la hija de éste de 16 años, además de un escolta.

Al parecer el hombre asesinado, Alberto Prieto, conducía un automóvil de alta gama, una camioneta Urus Lamborghini, con un valor aproximado de 5.5 millones de pesos, la cual quedó en el sitio de la agresión con múltiples impactos de bala en el parabrisas y en todo el automotor.

Urus baleada. Foto: Especial

El secretario general de Gobierno en Jalisco, Salvador Zamora Zamora, informó que la agresión fue directa y que hasta el momento no se ha determinado el móvil del ataque.

Salvador Zamora declaró que uno de los hombres asesinados es “un personaje de nombre Alberto alias ‘El Prieto’, quien era bodeguero del mercado de Abastos, y su escolta”, además de una mujer lesionada de gravedad, quien posteriormente falleció.

Cuestionado sobre si el hecho estuvo relacionado con un intento de robo o secuestro, Zamora Zamora afirmó que no existe información que apunte en esa dirección y reiteró que la investigación continúa abierta. También mencionó que existen antecedentes periodísticos que vinculan a la víctima con presuntas rifas colombianas ilegales en el Mercado de Abastos, información que será considerada dentro de las indagatorias.

“La información que tenemos, más bien es información que está abierta a los medios de comunicación. Grupo Reforma en algún momento señaló algún vínculo de esta persona con aquellas rifas colombianas ilegales que aparecieron en el mercado de abasto. Son notas periodísticas que existen y que pues habrá que tomarlas en cuenta en la investigación. que se lleve de los hechos lamentables que se dieron hoy en el mercado de abastos en sus inmediaciones”, expresó el funcionario estatal.

Sin embargo, en una revisión efectuada a las publicaciones efectuadas por dicho medio de comunicación se detectaron notas periodísticas relacionadas con las “rifas colombianas” y con los “préstamos gota a gota” efectuados en el Mercado de Abastos de Guadalajara, pero no se detectó alguna pieza periodística donde se mencionara el nombre del hombre hoy asesinado en dichas publicaciones.

Zamora Zamora indicó que tras los hechos se desplegó un operativo intermunicipal con apoyo de autoridades estatales y federales, así como del municipio de Guadalajara. Como parte de las acciones, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevoló la zona en búsqueda de los agresores.

“Tenemos dos vehículos asegurados que al parecer participaron en la agresión. No hay personas detenidas hasta este momento”, señaló el funcionario, quien agregó que ya se cuenta con la identificación de algunos vehículos relacionados con el ataque.

El ataque derivó en una balacera que se prolongó por más de 15 minutos lo que provocó miedo entre residentes y trabajadores en las calles de Topacio, Brillante y Esmeralda, de la colonia Santa Eduwiges, en Guadalajara, y de la colonia Residencial Victoria, en Zapopan, quienes quedaron en medio de un enfrentamiento armado entre los sujetos armados que atacaron y los escoltas.

Las autoridades no reportaron hasta el momento víctimas colaterales ni un conteo final de vehículos o inmuebles dañados por la balacera.

“Desde luego este tipo de hechos lastiman a la sociedad, por supuesto que nos ponen en alerta, al margen de que nosotros minuto a minuto estamos atentos a cualquier situación, justamente por eso estamos al día de hoy. Nuestra obligación es cuidar la seguridad de los habitantes de nuestro estado y en eso estamos sistemáticamente trabajando, todas las corporaciones”.

La Fiscalía del Estado mantuvo acordonada la zona, por lo que la circulación peatonal y vehicular permaneció restringida mientras continúan se efectuaban los registros periciales y forenses