Localizan sin vida a una veterinaria en Cancún, era familiar del conductor televisivo “Capi” Pérez. Foto: X: @FGEQuintanaRoo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nataly Montserrat González Barro, veterinaria zootecnista de 30 años, fue hallada sin vida en el fraccionamiento Jardines del Sur 6, en la ciudad de Cancún, después de tres días desaparecida.

La influencer Itzel Barro, conocida como “Hola enfermera”, informó sobre la localización sin vida de la joven, quien era su prima. Asimismo, la información fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

La joven fue vista por última vez el pasado 25 de diciembre, cerca de las 23:30 horas, con un camisón beige y unas chanclas.

Al conocerse la desaparición, familiares y vecinos de la víctima organizaron brigadas de búsqueda en la zona sur de Cancún y se activó el Protocolo Alba en el estado de Quintana Roo.

El caso alcanzó una mayor difusión cuando Itzel Barro —esposa del conductor de televisión y comediante “Capi” Pérez— publicó un video en sus redes sociales contando acerca de la desaparición de su prima, y solicitó el apoyo de sus seguidores para encontrarla.

Nataly Montserrat González Barro fue encontrada sin vida el domingo 28 de diciembre en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, tras reportes vecinales. La Policía Municipal acudió al lugar y confirmó el hallazgo del cuerpo.

La zona fue acordonada para preservar indicios y se solicitó la intervención de la Fiscalía de Quintana Roo para realizar las diligencias correspondientes.

La FGE señaló que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, pero añadió que “las líneas de investigación se efectúan conforme al protocolo establecido con perspectiva de género”. La institución indicó que brinda acompañamiento y atención integral a los familiares durante este proceso.

La #FGEQuintanaRoo informa el lamentable hallazgo sin vida de Nataly Montserrat “N”, por quien esta Representación Social había emitido una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba. (1/4) pic.twitter.com/4dgTW0UIF9 — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) December 29, 2025

Por su parte, Itzel Barros agradeció a sus seguidores por el apoyo y pidió privacidad para la familia.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia no se compartirán más detalles. Agradecemos su comprensión y discreción”.

En la publicación hay mensajes que expresan las condolencias de seguidores y figuras públicas, que expresan su pesar por la muerte de la joven veterinaria.