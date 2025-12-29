“No hay terrorismo en México”: Nahle sobre caso de periodista acusado de ese delito

XALAPA, Ver., (apro) .- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dijo que no existe el terrorismo en el país, en referencia al caso del periodista de nota roja Rafael “N”, detenido en Coatzacoalcos al sur de Veracruz y acusado de ese delito.

En conferencia de prensa, Nahle García evitó profundizar en el tema al indicar que mañana martes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, por lo que será la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz la instancia encargada de informar y sustentar jurídicamente el caso.

“No hay terrorismo en México”, afirmó al ser cuestionada.

El tema llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó el uso del delito de terrorismo por parte de la Fiscalía estatal y sostuvo que dicha autoridad debe explicar el fundamento jurídico de esa imputación.



“No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo y, en su caso, tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca”, señaló la mandataria federal.

Por su parte, la FGE informó que el 24 de diciembre formuló imputación contra Rafael “N” ante un juez de Control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública y el previsto en el artículo 311 del Código Penal de Veracruz, correspondiente al delito de terrorismo, aunque evitó mencionarlo en su boletín de prensa.

La dependencia aseguró que el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional. La continuación de la audiencia inicial fue programada para el 30 de diciembre de 2025 a las 07:00 horas, cuando el juez determinará su situación jurídica.