Guerrero

Abandonan tres cuerpos desmembrados en la Autopista del Sol

Durante la cobertura, un agente de la Guardia Nacional agrediÃ³ a una reportera, lo que provocÃ³ una condena de periodistas de Guerrero.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
miÃ©rcoles, 3 de diciembre de 2025 · 19:34

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Los cuerpos desmembrados de tres hombres fueron abandonados en la Autopista del Sol, cerca de la comunidad de Huitziltepec, del municipio Eduardo Neri, en los lÃ­mites de la regiÃ³n Centro. 

Durante la cobertura del hallazgo, un agente de la Guardia Nacional, a bordo de la patrulla 26451 con casco matriculado A-10079585 agrediÃ³ de manera verbal a la reportera Alexsa Bello: "Â¡Pinche periodista, pinche vieja amarillista!" 

Reporteros y organizaciones de periodistas exigieron a la Guardia Nacional y a la ComisiÃ³n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respetar la labor de informar y garantizar la seguridad de los integrantes del gremio. 

"Resulta incongruente y preocupante que estas expresiones se den en un paÃ­s cuyo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum promueve campaÃ±as y mensajes para erradicar la violencia contra las mujeres", denunciÃ³ la AsociaciÃ³n de Reporteros de InformaciÃ³n Policiaca en Guerrero. 

El hallazgo fue reportado por automovilistas la maÃ±ana de este miÃ©rcoles. En el kilÃ³metro 253 + 380 de la autopista con direcciÃ³n a Acapulco, debajo de un puente vehicular, fueron encontrados costales y bolsas negras envueltas con cobijas. 

Las autoridades y peritos de la FiscalÃ­a General del Estado de Guerrero (FGE) hallaron en el interior los torsos y las extremidades de tres hombres. 

Corporaciones policiacas y militares aseguraron el Ã¡rea, mientras personal del Servicio MÃ©dico Forense concluyÃ³ el levantamiento de los restos al mediodÃ­a. 

TrascendiÃ³ que en el lugar fue dejado un mensaje adjudicado a un grupo delictivo que opera en Iguala. 

La violencia criminal no ha dado tregua en las regiones Norte y Centro del estado. 

En Chilpancingo, amenazas entre grupos criminales y el desacuerdo entre el gobierno municipal de Gustavo AlarcÃ³n Herrera y el gobierno estatal de Evelyn Salgado mantiene en vilo la Feria de Navidad y AÃ±o Nuevo que este aÃ±o cumple su bicentenario. 

De enero a octubre se han registrado en Guerrero mil 152 homicidios dolosos, con lo que se ubica en el sexto lugar nacional en este delito de alto impacto. 

Más de
Guerrero autopista del sol Cuerpos desmembrados Eduardo neri

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias