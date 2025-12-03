Abandonan tres cuerpos desmembrados en la Autopista del Sol

Personal del Semefo levantÃ³ los cuerpos de tres hombres. Foto: JosÃ© Luis de la Cruz

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Los cuerpos desmembrados de tres hombres fueron abandonados en la Autopista del Sol, cerca de la comunidad de Huitziltepec, del municipio Eduardo Neri, en los lÃ­mites de la regiÃ³n Centro.

Durante la cobertura del hallazgo, un agente de la Guardia Nacional, a bordo de la patrulla 26451 con casco matriculado A-10079585 agrediÃ³ de manera verbal a la reportera Alexsa Bello: "Â¡Pinche periodista, pinche vieja amarillista!"

Reporteros y organizaciones de periodistas exigieron a la Guardia Nacional y a la ComisiÃ³n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respetar la labor de informar y garantizar la seguridad de los integrantes del gremio.

"Resulta incongruente y preocupante que estas expresiones se den en un paÃ­s cuyo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum promueve campaÃ±as y mensajes para erradicar la violencia contra las mujeres", denunciÃ³ la AsociaciÃ³n de Reporteros de InformaciÃ³n Policiaca en Guerrero.

El hallazgo fue reportado por automovilistas la maÃ±ana de este miÃ©rcoles. En el kilÃ³metro 253 + 380 de la autopista con direcciÃ³n a Acapulco, debajo de un puente vehicular, fueron encontrados costales y bolsas negras envueltas con cobijas.

Las autoridades y peritos de la FiscalÃ­a General del Estado de Guerrero (FGE) hallaron en el interior los torsos y las extremidades de tres hombres.

Corporaciones policiacas y militares aseguraron el Ã¡rea, mientras personal del Servicio MÃ©dico Forense concluyÃ³ el levantamiento de los restos al mediodÃ­a.

TrascendiÃ³ que en el lugar fue dejado un mensaje adjudicado a un grupo delictivo que opera en Iguala.

La violencia criminal no ha dado tregua en las regiones Norte y Centro del estado.

En Chilpancingo, amenazas entre grupos criminales y el desacuerdo entre el gobierno municipal de Gustavo AlarcÃ³n Herrera y el gobierno estatal de Evelyn Salgado mantiene en vilo la Feria de Navidad y AÃ±o Nuevo que este aÃ±o cumple su bicentenario.

De enero a octubre se han registrado en Guerrero mil 152 homicidios dolosos, con lo que se ubica en el sexto lugar nacional en este delito de alto impacto.