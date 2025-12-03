Así funcionan las nuevas Farmacias del Bienestar instaladas afuera de centros de salud

La gobernadora de Edomex, Delfina Gómez, en la inauguración de una Farmacia del Bienestar. Foto: Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un anaquel móvil con un letrero del gobierno federal instalado en la banqueta afuera de clínicas y hospitales; así serán las nuevas Farmacias del Bienestar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en operación para entregar medicamentos gratuitos de mayor demanda a adultos mayores y personas con discapacidad, de una manera más “cercana y ágil”.

El martes 2 de diciembre, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, autoridades de las secretarías del Bienestar y de Salud explicaron que la primera etapa de este programa comenzó ayer mismo en 500 puntos de atención en el Estado de México localizados afuera de centros de salud o unidades del IMSS, IMSS-Bienestar y las Tiendas del Bienestar.

Hasta ahí podrán llegar las personas que tengan recetas de medicamentos que les haya dado el personal médico del programa Salud Casa por Casa, para evitar que hagan largas filas en las clínicas o tengan que sacar turnos para obtenerlos.

Las autoridades detallaron que cada farmacia va a surtir 22 tipos de medicamentos que cubren un 80% de las necesidades de salud de pacientes. La dotación será suficiente para dos meses.

Las recetas van a incluir folio y código de barras, -supuestamente infalsificables- con las que se dará seguimiento al tratamiento y se hará más fácil la entrega en el punto más cercano al domicilio del beneficiario.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, en marzo del 2026, el programa de Farmacias del Bienestar se va a expandir de manera progresiva hasta cubrir todo el país.

“A través de Salud Casa por Casa van a tener sus recetas y van a poder estar recibiendo de manera permanente la receta para sus medicamentos. ¿A dónde van a recoger sus medicamentos? Para que no tengan que entrar al Centro de Salud a hacer la fila, que normalmente hay para las farmacias, entonces va a haber afuera y la próxima semana inicia en las Tiendas Bienestar un módulo donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar”, explicó.

¿Qué enfermedades van a cubrir?

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud (SSA), Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que los medicamentos que se entregarán en los módulos de las Farmacias del Bienestar serán aquellos que necesitan las personas con las enfermedades crónico degenerativas que más padecen los mexicanos: diabetes, hipertensión y dislipidemia o alteración en los niveles de grasas (lípidos) en la sangre, como el colesterol y los triglicéridos.

También se cubrirán las medicinas en otros dos casos:

A personas que ya tenían receta pero que, por falta de recursos, no podían surtirse.

A personas que sean diagnosticadas en la visita para que inicien su tratamiento inmediatamente.

El funcionario de la SSA resumió la forma en que operarán estas “farmacias”:

“Las personas no van a tener que entrar a la unidad (médica), no van a tener que pedir ficha, no van a tener que hacer ningún trámite, ni cita, ni hablarle a nadie, ni pedir un favor para entrar. Lo único que van a tener que hacer es acercarse a este módulo, presentar su receta y el personal especializado en las farmacias va a agarrar las medicinas del módulo y se las va a entregar. De esta manera, van a poder entrar y salir rapidísimo”.

La empresa que dará los medicamentos será Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), cuyo director general, Carlos Ulloa, aseguró que tienen el suficiente abasto para surtir las recetas necesarias.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que desde el inicio del programa Casa por Casa, hasta el pasado 1 de diciembre, unos 20 mil enfermeros han hecho dos visitas domiciliarias para dar ocho millones 818 mil 488 consultas a adultos mayores y con discapacidad en todo el país.

En esas dos visitas, el personal médico levantó el Censo del Bienestar y abrió el Expediente Clínico de las personas que lo necesitaban.

Será en la tercera visita cuando los pacientes son evaluados y enviados a los centros de salud y recibirán la receta médica necesaria.