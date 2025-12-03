Autoridades matan a dos presuntos criminales durante enfrentamiento en Villaflores, Chiapas

Autoridades llevan a cabo un operativo en La Frailesca, Chiapas, donde mataron a dos presuntos criminales después de que grupos armados incendiaron vehículos en Villaflores. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- A dos días de que grupos armados incendiaron cuatro automóviles en el municipio de Villaflores en la región de la Frailesca, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que, como resultado de los operativos disuasivos y preventivos implementados por el Gobierno del Estado, “fueron neutralizados” (los mataron) dos presuntos integrantes del crimen organizado en el ejido Cristóbal Obregón.

Las acciones estuvieron a cargo de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes enfrentaron a los individuos durante un operativo de seguridad desplegado en esa zona rural.

Impacto de bala en una unidad oficial durante un enfrentamiento entre autoridades y personas armadas en Chiapas. Foto: Especial

De acuerdo con información oficial, durante el operativo se logró el aseguramiento de armas de grueso calibre, así como equipo táctico utilizado presuntamente por los agresores.

La dependencia estatal detalló que la situación se encuentra bajo control y que se mantiene un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad en la región, en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, con el objetivo de impedir cualquier intento de reorganización de células delictivas.

En este contexto, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reveló que los hechos violentos del pasado domingo en Villaflores, ya no se están presentando de manera generalizada en la cabecera municipal, sino que la problemática se ha desplazado a las zonas rurales, particularmente en ejidos donde hay presencia de grupos armados que se disputan el control del narcomenudeo.

“El problema ahora se encuentra en las zonas rurales, en los ejidos, donde hay presencia de grupos armados que están peleando el territorio del narcomenudeo”, expresó el fiscal.

Llaven Abarca añadió que, pese a estos focos de violencia, en el último año se ha logrado una disminución en delitos como la extorsión y el robo de vehículos en la región de La Frailesca, como resultado de las labores de seguridad y procuración de justicia coordinadas entre corporaciones estatales y federales.

No obstante, reconoció que persisten incidentes delictivos en puntos específicos de la región, por lo que aseguró que las fuerzas de seguridad continúan desplegadas para combatir a los grupos generadores de violencia.

La región de la Frailesca, a la que pertenece Villaflores, ha sido escenario de incidentes de violencia recientes relacionados con la disputa territorial entre bandas del crimen organizado, que ha incluido enfrentamientos y bloqueos carreteros con vehículos incendiados.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reiteró que en Chiapas no habrá tolerancia para la delincuencia organizada y que la estrategia de seguridad se seguirá aplicando con determinación para preservar la paz y proteger a la ciudadanía.