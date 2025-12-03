Cae “La Barbie”, líder del Grupo Crecer: así operaba la red de préstamos “gota a gota” en Tultitlán

Las autoridades del Estado de México vincularon a proceso a Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie”, señalado como presunto líder del Grupo Crecer.. Foto: FGJEM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie”, identificado como presunto líder del llamado Grupo Crecer, fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en una red de préstamos “gota a gota” que derivó en secuestro exprés, extorsiones y agresiones contra deudores en Tultitlán, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), La Barbie y Carlos Alberto “N” son señalados como posibles integrantes de la empresa “Crecer, S.A. de C.V.”, utilizada como fachada para otorgar créditos informales y, posteriormente, presionar de forma violenta a quienes no podían cumplir con los pagos establecidos.

Las autoridades indicaron que ambos fueron vinculados a proceso: a Pablo Jaciel “N” por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión y a los dos imputados por extorsión relacionada con este esquema de préstamos ilegales.

Así operaba la red de préstamos “gota a gota”

La investigación ministerial señala que el Grupo Crecer operaba en Tultitlán bajo la figura de una compañía financiera que ofrecía préstamos rápidos, sin demasiados requisitos formales, a personas con necesidad de efectivo inmediato.

Los montos podían ir de unos pocos miles de pesos a cantidades mayores, con plazos cortos y tasas de interés muy por encima de las instituciones financieras reguladas. Los pagos se exigían de forma diaria o semanal, y los atrasos activaban un mecanismo de presión que incluía llamadas, visitas constantes y amenazas, según las indagatorias.

#AProceso

OBTIENE #FiscalíaEdoméx VINCULACIÓN A PROCESO EN CONTRA DE DOS SUJETOS POR SU PROBABLE INTERVENCIÓN EN EL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO Y EXTORSIÓN EN LA MODALIDAD “GOTA A GOTA”



Por su posible intervención en el delito de extorsión, la #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación… pic.twitter.com/FZVGj9sPEY — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 2, 2025

En casos documentados por las autoridades, cuando las víctimas no podían cubrir las cuotas, eran trasladadas a un inmueble donde eran golpeadas y amenazadas para obligarlas a saldar la deuda y, en ocasiones, a pagar cantidades adicionales bajo la figura de cobro de piso.

Casa de tortura y videos de agresiones en Tultitlán

La FGJEM ubicó un domicilio en la colonia Las Rosas, en Tultitlán, como uno de los puntos donde presuntamente se agredía a deudores y hasta a trabajadores de la propia empresa. En ese lugar, integrantes del Grupo Crecer habrían realizado golpizas y otras formas de maltrato para presionar el pago de los préstamos.

En octubre se difundieron videos en los que se observa a hombres golpeando con tablas y pateando a personas sometidas en el piso; en algunas de estas imágenes, la autoridad identifica a La Barbie participando en las agresiones contra una víctima que se habría atrasado en sus pagos. Las grabaciones generaron preocupación por la expansión de este tipo de redes de crédito informal en la zona.

El caso de secuestro exprés que llevó a la captura de “La Barbie”

Uno de los hechos por los cuales fue detenido Pablo Jaciel “N” ocurrió cuando, presuntamente acompañado de otros dos sujetos, interceptó a una persona para ofrecerle un préstamo. Al negarse, la víctima habría sido amenazada con armas de fuego, privada de la libertad y trasladada a un inmueble donde fue golpeada mientras le exigían dinero a cambio de su liberación.

En otra carpeta de investigación se detalla que la empresa ofreció un préstamo inicial de alrededor de 3 mil pesos a otra persona, con un plazo de pago muy corto. Al no poder cumplir, el deudor acudió a pedir una prórroga y habría sido amenazado con un arma de fuego, además de ser obligado a cubrir una cuota semanal como supuesto cobro de piso.

Vinculación a proceso y medidas cautelares

Tras su detención, La Barbie y Carlos Alberto “N” fueron puestos a disposición de un juez de control. La autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por los delitos de extorsión y, en el caso de Pablo Jaciel “N”, también por secuestro exprés con fines de extorsión.

El juez impuso prisión preventiva como medida cautelar para La Barbie, mientras que para Carlos Alberto “N” se ordenaron medidas como garantía económica, uso de brazalete electrónico y presentaciones periódicas ante la autoridad, mientras se desarrolla la investigación complementaria.