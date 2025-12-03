Congreso de la CDMX rechaza solicitud de Mauricio Tabe para reponer comparecencia presupuestal

El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en el Congreso de la CDMX. Foto: Alcaldía Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México rechazó la solicitud del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, para reponer la mesa de trabajo presupuestal que fue cancelada la semana pasada, lo que intensificó la disputa política entre el grupo parlamentario de Morena y el opositor.

El desacuerdo escaló después de que el panista envió un oficio al presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, para pedir que “se sirva facilitar una nueva mesa de trabajo con el H. Congreso de la Ciudad” a fin de dialogar sobre los proyectos de presupuesto para 2026.

En el documento, Tabe recordó que el 26 de noviembre último se presentó “en tiempo y forma” para la mesa de trabajo, pero acusó que la presidencia de la Comisión modificó “unilateralmente lo establecido para la realización de la mesa de trabajo; impidió el acceso de las concejalías; impidió también el acceso a medios de comunicación y a personas funcionarias directivas de la alcaldía”.

El opositor defendió: “Lo que no consentiré es una mesa de trabajo sin presencia de concejalías, funcionarios y medios de comunicación”.

La respuesta del Congreso se produjo a través de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada morenista Valentina Batres, quien afirmó que la solicitud del alcalde se dirigió a un órgano sin facultades para modificar o reponer comparecencias.

Señaló que “lo único que existió fue la decisión del alcalde de no ingresar al salón” y descartó la posibilidad de reprogramar la reunión: “No se trata de falta de voluntad, sino de una imposibilidad material y jurídica derivada del marco institucional”.

Batres también aseguró que Tabe incumplió una obligación legal: “Esta fue una decisión personal que advirtió previamente a su comparecencia”.

Explicó que el cambio de salón respondió al sonido que el propio alcalde “instaló fuera del recinto con capacidad para un concierto de 5 mil personas”, lo que describió como una provocación: “Buscaba un pretexto para ausentarse”.

Otras diputadas de Morena reforzaron las acusaciones. Xóchitl Bravo sostuvo que “se auto boicotearon y lo tienen que asumir” y calificó la ausencia como una ofensa para los habitantes de Miguel Hidalgo.

La coordinadora de la bancada, Martha Ávila, apuntó: “Él pretende imponer condiciones, basta de protagonismos, no vamos a permitir que siga desafiando a esta soberanía popular”.

La Comisión reiteró que la comparecencia se tendrá por no realizada debido a la inasistencia del alcalde y dio vista al Órgano Interno de Control “para los efectos correspondientes”.

En un video posterior, Tabe rechazó las acusaciones y sostuvo que la negativa del Congreso confirma la falta de disposición para discutir el presupuesto de la demarcación:

“Pues ya quedó claro que los diputados del gobierno realmente no querían escuchar nuestras propuestas en la mesa de trabajo sobre el presupuesto, lo que querían era puro circo porque solicité que se repusiera la comparecencia y dijeron no gracias, no tenemos tiempo”.

¿Cómo se originó la confrontación?

La confrontación entre Mauricio Tabe y legisladores de Morena comenzó después de la marcha de la “Generación Z”, el pasado 15 de noviembre, en la que se registraron 100 policías heridos, 20 ciudadanos lesionados y 40 detenidos durante enfrentamientos directos entre capitalinos y fuerzas policiales en inmediaciones de Palacio Nacional.

En los días siguientes, figuras de Morena señalaron al alcalde de Miguel Hidalgo y a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de presunta participación en la organización de la movilización, señalamientos que ambos rechazaron.

En paralelo, el grupo parlamentario del oficialismo planteó la creación de una comisión especial en el Congreso capitalino para revisar posibles desvíos de recursos y presunta coacción en la alcaldía Cuauhtémoc.

Incluso, cuando Rojo de la Vega acudió al Congreso local para la discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, en su intervención, fue rodeada por los morenistas que portaban carteles con la frase: “El bloque negro cobra en la Cuautémoc (sic)”.

Ante ese contexto, el 24 de noviembre, Tabe advirtió que no veía condiciones para acudir presencialmente a su comparecencia ante el Congreso local, donde, según dijo, predominaba un clima de “linchamiento sin diálogo”.

Dos días después, se registró el primer choque directo en el proceso presupuestal, cuando el alcalde denunció cambios de última hora en la sede y condiciones de la mesa de trabajo sobre el Presupuesto 2026, además de restricciones de acceso para concejales, personal de su gabinete y medios de comunicación.