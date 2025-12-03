Explosión sorprende a habitantes de Contreras, Durango; hay al menos un muerto (Video)

DURANGO, Dgo. (apro).- Una densa nube de humo blanco cubrió un cerro del poblado Contreras, al oriente de la ciudad de Durango, tras una explosión registrada la tarde del martes 2 de diciembre. El estallido generó temor entre los habitantes de las comunidades cercanas, quienes afirmaron haber sentido una fuerte sacudida.

Minutos después del estruendo, videos captados por pobladores comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, evidenciando la magnitud del incidente. En las imágenes posteriores se observa una finca completamente destruida, dos vehículos con daños considerables y una palma consumida por el fuego, lo que incrementó la inquietud entre los residentes.

Elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, así como de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado se trasladaron de inmediato al lugar para iniciar las primeras indagatorias y acordonar la zona.

De manera extraoficial, medios locales reportaron inicialmente el hallazgo de tres cuerpos sin vida. Sin embargo, este miércoles el secretario de Gobierno, Héctor Valenzuela, aclaró que únicamente se ha recuperado un cuerpo hasta el momento y que aún no ha sido identificado.

“Hasta este momento entiendo que sólo hay un cuerpo que no ha sido identificado; de los tres reportados no sabemos si hubo algún tema de incineración o algo de eso”, explicó Valenzuela, quien pidió cautela ante la difusión de versiones no confirmadas.

El funcionario reiteró que las investigaciones continúan y que todavía no existen resultados concluyentes sobre el origen de la explosión. “No podemos hablar de resultados en este momento”, señaló.

Asimismo, informó que es la Sedena la que encabeza las indagatorias y mantiene bajo resguardo el inmueble afectado. “En este momento no creo que sea conveniente especular. La autoridad federal tiene acordonado y tomado el lugar. Estaremos en espera de que la autoridad correspondiente nos indique qué fue lo que sucedió”, puntualizó.

Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades federales no habían precisado si la explosión está relacionada con actividades ilícitas o el almacenamiento de materiales explosivos.