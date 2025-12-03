Feministas logran 11 candidaturas municipales exclusivas para mujeres en Morelos

Feministas, abogadas y activistas celebran que candidaturas en 11 municipios de Morelos sean exclusivamente para mujeres. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- Con una votación simbólica en una urna gigante, feministas, abogadas y activistas señalaron que la reserva de once municipios para candidaturas exclusivas de mujeres es un logro de su lucha frente a los intentos de la partidocracia por limitar la paridad.

Llamaron a que, rumbo a 2027, la ciudadanía respalde a quienes decidan postularse en todos los municipios de la entidad.

Lo anterior ocurrió durante el informe final ante la cadena impugnativa para defender la paridad en las presidencias, realizado en Plaza de Armas, en el centro de Cuernavaca, y presentado por las abogadas especialistas en derecho electoral Perla Pedroza Vélez y Daniela Albarrán Domínguez.

El proceso se inició en 2023, cuando presentaron el juicio TEEM/JDC/15/2024 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El tribunal resolvió inicialmente que 23 municipios deberían ser exclusivos para candidatas mujeres, priorizando aquellos donde nunca ha habido una presidenta municipal.

Sin embargo, el Congreso del Estado, mediante acuerdos políticos e intercambios de favores, determinó que solo fueran 11 municipios, dejando fuera a municipios que históricamente nunca habían sido gobernados por mujeres e incluyendo algunos que sí lo habían sido, aunque hace muchos años.

Posteriormente, otra resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón a la partidocracia en ciertos puntos, limitando aún más el alcance. A pesar de ello, las abogadas señalaron que “este logro no se hubiera alcanzado sin la acción directa de las ciudadanas; si no se hubiera presentado el juicio, ni siquiera se hubieran logrado estos 11 municipios.”

Durante su intervención, la abogada electoral Daniela Albarrán explicó:

“Informamos que el pasado 19 de noviembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó nuestro recurso de reconsideración contra la sentencia de la Sala Regional que confirmaba el cumplimiento del IMPEPAC y del Congreso de Morelos sobre la paridad en las presidencias municipales. Eso significa que avalaron la corrupción y la partidocracia.”

Albarrán señaló que este proceso forma parte del ejercicio ciudadano que iniciaron en 2023, cuando solicitaron acciones afirmativas al IMPEPAC para garantizar condiciones reales de paridad.

Recordó que, ante la negativa, “iniciamos el juicio TEEM/JDC/15/2024, no como un acto simbólico, sino como el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía para intervenir directamente en las reglas del proceso electoral.”

Agregó que, a lo largo de la cadena impugnativa, demostraron que “las mujeres de este estado no usamos nuestra credencial electoral solo para votar o realizar un trámite: la utilizamos para transformar las instituciones, para obligar al Estado a cumplir su obligación constitucional, para defender el presente y el futuro de Morelos.”

Afirmó que no actúan en representación de partidos políticos, sino “de la gente que quiere vivir en un estado más justo.”

Las participantes señalaron que el resultado del proceso —la definición de once municipios exclusivos para candidaturas de mujeres— “no proviene de la voluntad de los partidos ni de las autoridades administrativas o judiciales, sino de la intervención directa de mujeres comunes que ejercieron sus derechos.”

Destacaron que este precedente evidencia que “las autoridades no son todopoderosas, que los partidos políticos no deciden solos y que la acción ciudadana informada tiene más alcance que cualquier cúpula partidista con recursos públicos.”

En su posicionamiento, afirmaron que el caso confirma que en Morelos se violaron derechos político-electorales de las mujeres y se intentó limitar su acceso al poder, frente a lo cual su respuesta fue “intervenir, litigar y transformar”.

Por su parte, la abogada Perla Pedroza Vélez llamó a transformar este precedente en un impulso para todas las mujeres de los 36 municipios del estado.

“A partir de hoy, esta victoria debe convertirse en impulso. Las mujeres lideresas de cada uno de los 36 municipios deben saber que siempre han tenido poder, pero que históricamente se les ha violentado para que no lo ejerzan. Esa etapa terminó.”

Agregó que el caso demuestra que “cuando las mujeres usamos nuestros derechos, podemos abrir espacios donde antes solo había negaciones.”

Pedroza convocó a que más mujeres se registren como aspirantes a presidencias municipales, tanto en municipios exclusivos como en los que no lo son. Advirtió que Morelos atraviesa una grave crisis de violencia feminicida y aseguró que el estado “necesita mujeres conscientes, mujeres con compromiso, mujeres que entiendan” la dimensión de los desafíos actuales.

Reiteró: “Hoy más que nunca urge votar por mujeres. Urge cerrar filas entre nosotras. Urge que cada comunidad diga con claridad: #YoVotoPorMujeres.”

Las abogadas señalaron que, de aquí al 6 de junio de 2027, trabajarán para que las mujeres figuren en todas las boletas y para que las presidencias municipales se ejerzan con responsabilidad, dignidad y conciencia.

Indicaron que su objetivo es avanzar hacia la posibilidad de que las 36 alcaldías del estado sean encabezadas por mujeres.

En el cierre, expresaron: “Este no es un acto simbólico. Es una decisión política. Y es también una advertencia democrática: en Morelos, el poder está en las mujeres que se atreven a ejercerlo. Y por eso, desde hoy y hasta el 6 de junio de 2027, todas y todos votando por mujeres.”

La actividad concluyó reiterando la consigna: #YoVotoPorMujeres.

Tras el pronunciamiento, se realizó una votación simbólica en la que las mujeres asistentes depositaron una boleta con el hashtag #YoVotoPorMujeres en la urna gigante instalada para el acto.

Pedroza: “Las reglas ya están; hay que votar por las mujeres que se postulen”

Ya en entrevista, la abogada electoral Perla Pedroza afirmó que, ante el escenario actual en Morelos, la vía del voto ciudadano será determinante para ampliar la presencia de mujeres en las presidencias municipales.

“Ya están las reglas, tenemos 11 municipios exclusivos donde votaremos por mujeres y en los otros no quedó limitado a que sean hombres los que se puedan registrar; entonces hay que votar por las mujeres que se registren, por las candidatas que se postulen,” señaló.

Pedroza subrayó que la toma de decisiones en el estado continúa sin incorporar plenamente la perspectiva de las mujeres. A propósito del actuar reciente del Poder Legislativo, afirmó:

“No ocurre así, como se demostró con las diputadas del Congreso del Estado de Morelos; no pensaron en las mujeres en el momento que aprobaron esta reforma, solamente pensaron en ellas seguirse perpetuando en el poder y no abrir más espacios.”

La abogada sostuvo que este rezago tiene efectos directos en la vida pública:

“Obviamente no se está trabajando por nosotras y por eso Morelos es el número uno en feminicidios a nivel nacional; no se ejerce el poder para nosotras, no se ejerce el recurso para nosotras.”

Respecto al proceso que derivó en la reserva de 11 municipios para candidaturas exclusivas de mujeres, Pedroza consideró que representa un avance impulsado desde la ciudadanía.

“Por supuesto que lo celebramos porque es una muestra de que ciudadanas de a pie, sin recursos económicos, pudimos poner reglas,” dijo. Agregó que este resultado evidencia que “los partidos políticos no son los únicos que dicen cómo se juega la democracia en Morelos.”

No obstante, cuestionó el actuar jurisdiccional al señalar que “nos lastima que nos haya violentado el Tribunal Electoral en todos sus niveles porque no dio garantía al principio de paridad.”

Aun así, valoró como un hecho significativo que “ciudadanas comunes y corrientes les quitamos 11 lugares a los partidos políticos que no querían para las mujeres.”