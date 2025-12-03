NiUnoMás Michoacán denuncia omisiones y mentiras del Gobierno en caso de agresión contra periodista

La reportera Dalia Villegas Moreno, quien denunció agresiones por parte del secretario de Seguridad de Michoacán, durante la marcha del 2 de noviembre, tras el asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo . Foto: Captura de video

MICHOACÁN (apro) .- El Colectivo #NiUnoMás Michoacán, se manifestó en contra de lo que calificó como “mentiras” de parte del gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla, quién aseguró que el caso de la periodista Dalia Villegas Moreno, quién fue agredida por el exsecretario de seguridad pública durante la manifestación del 2 de noviembre pasado, es un caso que sigue abierto.

El pasado 2 de noviembre, Villegas Moreno fue víctima de agresión directa por parte del exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera Cortés y los elementos de seguridad que lo acompañaban al interior de Palacio de Gobierno, quienes le arrebataron, destruyeron y borraron evidencia del teléfono celular con el que tomaba registro de las manifestaciones por el caso de Carlos Manzo Rodríguez.

También, los pasados 3, 15 y 24 de noviembre otros periodistas fueron víctimas de agresiones por parte de elementos de la Guardia Civil durante las movilizaciones, y fueron víctimas de amenazas en Uruapan tras el asesinato del expresidente municipal.

En el caso de Villegas Moreno, quien forma parte del Colectivo #NiUnoMás Michoacán, el gobierno estatal se negó a presentar los videos del circuito interno de Palacio de Gobierno como prueba de la agresión, requeridos para la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), ya que Dalia Villegas, presentó denuncia formal por agresiones y lo que resulte ante la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

De acuerdo con la versión de la periodista, quién trabaja para el medio local “Quadratín Michoacán”, se negaron los videos como prueba bajo el argumento de que las videograbaciones se borran de manera automática a los dos días de ser tomadas.

El 1 de diciembre de 2025, en el marco de las conferencias de prensa que ofrece cada lunes el gobernador, dijo que “la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la FGR investigando el tema”, y aseguró que “la subsecretaría de Derechos Humanos, Rubén Pedraza, ha estado en contacto y comunicación” con la periodista.

Villegas Moreno y Patricia Monreal Vázquez, quien encabeza el Colectivo #NiunoMás, Michoacán desmintieron la comunicación de las dependencias y aclararon que “las videograbaciones del circuito interno de Palacio de Gobierno correspondientes al 2 de noviembre no fueron entregadas a la FGR”, pese a que la Fiscalía le requirió el material al propio gobernador desde el día tres de noviembre.

“El día ocho de noviembre, el Gobierno del Estado argumentó que dichos materiales habían sido borrados a los dos días del hecho, lo que implicaría que su eliminación ocurrió el cuatro de noviembre, un día después del requerimiento directo hecho al gobernador por parte de la FGR”, dijo Monreal Vázquez.

Juan Carlos Oseguera Cortés fue destituido como secretario de Seguridad Pública el 16 de noviembre debido a la crisis de inseguridad que priva en Michoacán, y por órdenes del gobierno federal, “lo que evidencia la falta de voluntad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por castigar a quienes desde su administración violentan a las y los periodistas en el ejercicio de su labor”.

Sobre las agresiones directas en contra de periodistas por parte de elementos de la Guardia Nacional, el Colectivo #NiunoMás, detalló en un documento de cinco puntos que la postura oficial “ha sido igualmente omisa, encubriendo excesos, violaciones de derechos y una afectación directa al derecho de las personas para ser informadas”.