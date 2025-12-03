Sujeto huye tras asesinar a niña de 12 años en Izamal, Yucatán

Policías en el domicilio en el que se cometió el feminicidio. Foto: Especial

IZAMAL, Yucatán (apro).- Una niña de 12 años de edad del municipio de Izamal, Yucatán, fue víctima de feminicidio a manos de su padrastro, un hombre adulto, conocido como “El Flaco”, quien luego de asesinarla huyó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el feminicidio de la menor. Aseguró que las autoridades ya se encuentran trabajando para hallarlo y presentarlo ante la justicia.

Trascendió que el presunto feminicida es originario de Veracruz y que cometió el homicidio en la madrugada de este miércoles. Versiones preliminares apuntan a que abusó sexualmente de la menor y la asesinó.

La policía del municipio de Izamal se pronunció al respecto en un comunicado de prensa, en el que no reconoció el feminicidio, pero sí informó del fallecimiento de la menor. A su vez advirtió que la policía municipal y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardan la casa en la que ocurrieron los hechos.

De momento, en el municipio de Izamal se instalaron retenes de vigilancia y se realizó un operativo para dar con el responsable del crimen, que está prófugo de la justicia. Sin embargo, ninguna autoridad ni estatal ni municipal ha publicado la foto del “Flaco”.

El feminicidio de la pequeña de 12 años de edad sería el séptimo crimen de género de Yucatán, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Vanessa, víctima de feminicidio

En septiembre, Vanessa una mujer originaria del municipio de Ticul fue víctima de feminicidio. Su expareja sentimental la interceptó cuando ella conducía su motocicleta en el fraccionamiento Electricistas y la asesinó usando un arma blanca. Tras asesinarla, el feminicida se suicidó bebiendo veneno.