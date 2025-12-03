Vinculan a proceso a policías de SLP acusados de tirar cuerpos en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- Un juez vinculó a proceso a los cuatro agentes de la Guardia Civil de San Luis Potosí acusados por la Fiscalía de Zacatecas de abandonar siete cadáveres, encontrados la noche del 21 de noviembre, en una terracería de Villa de Cos, en los límites con territorio potosino.

En una audiencia que duró 11 horas, el juez determinó este martes que había elementos suficientes para vincular a los cuatro agentes, quienes permanecerán en prisión preventiva los siguientes dos meses mientras la Fiscalía zacatecana complementa la investigación sobre su relación con el multihomicidio y abandono de los cadáveres.

Agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de la policía estatal detuvieron a los cuatro guardias potosinos, tres hombres y una mujer, en una camioneta sin rotular, con manchas de sangre y guantes quirúrgicos, a escasos metros del sitio en el que se localizaron los cuerpos sin vida.

Este caso ha confrontado a los gobiernos de ambos estados. El lunes, el gobernador potosino, Ricardo Gallardo Cardona, acusó a las corporaciones de seguridad de Zacatecas de haber trasladado los cadáveres al estado que gobierna “para que no les cuenten sus muertos, pues las personas asesinadas tenían fichas de búsqueda en la entidad zacatecana”.

El secretario del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, respondió que para “zanjar” este asunto sería “conveniente” que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso “para evitar todo este tipo de dimes y diretes”.