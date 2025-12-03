Wblester Santiago: el diputado del PT involucrado en altercado y daños en una plaza (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un video difundido en redes sociales exhibió al diputado federal Wblester Santiago Pineda, integrante del Partido del Trabajo (PT), en un altercado con guardias de seguridad del centro comercial Town Square Metepec. En la grabación se observa al legislador discutiendo con el personal y señalando: “¡Soy diputado aquí!”, mientras los guardias intentan controlar la situación.

De acuerdo con los reportes difundidos por diversos medios, el incidente comenzó después de que el legislador acusó a los guardias de haber tomado dinero del interior de su vehículo. Testigos relataron que, tras revisar la unidad junto con Santiago Pineda, no se encontró evidencia que confirmara el señalamiento. La discusión se intensificó y derivó en empujones y gritos.

El material difundido por el periodista Carlos Jiménez registró parte de la confrontación y fue clave para que el incidente se volviera viral. En las imágenes se observa al legislador avanzando hacia los guardias mientras alza la voz. El personal se mantiene a distancia y solicita que se retire para evitar que la situación se agrave.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Reportan daños dentro del centro comercial

El incidente no se limitó a la discusión con los guardias. Personal de la plaza informó que, durante los momentos posteriores al altercado, se registraron daños en distintas áreas del complejo. Entre los reportes destacan un contenedor de basura arrojado por las escaleras eléctricas y afectaciones a estaciones de carga para vehículos eléctricos, así como a varios automóviles que se encontraban en el estacionamiento.

UN DIPUTADO del @PTnacionalMX y un FUNCIONARIO del @Edomex, LOS BRIAGOS PREPOTENTES

Wblester Santiago @DiputadosPTmx se emborracho en La 20 y se puso así con el Dir de la Junta de Caminos, Ariel Juárez.

Juárez es el encargado de tapar los baches en las tierras de @delfinagomeza pic.twitter.com/Jevnde358Z — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 3, 2025

Los administradores del centro comercial estimaron que los daños superan los 300 mil pesos. Con base en la información difundida, la administración entregó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) los videos de vigilancia que registraron distintos momentos del incidente, con el fin de integrarlos a una carpeta de investigación.

Tras recopilar el material audiovisual y los reportes del personal, la administración de la plaza presentó una denuncia ante la FGJEM. La Fiscalía analiza posibles responsabilidades por daños a la propiedad, alteración del orden y agresiones al personal de seguridad.

Reportan posible detención en alcoholímetro

Después de la difusión del video, surgieron reportes que indican que Santiago Pineda habría sido detenido en un punto de revisión de alcoholímetro por autoridades estatales. Las versiones señalan que el legislador habría sido trasladado para la aplicación de pruebas correspondientes, aunque no se ha precisado si este procedimiento ocurrió la misma noche del incidente en la plaza o en un momento distinto.

EN IG / EN C4

“SOY MORENO y CLARO q TENGO MÁS SABORCITO Q TODOS los FIFÍS”

Es el diputado borracho de @PTnacionalMX @UblesterSantiag

-Así se luce en redes

-Así manejaba BRIAGO y así huyó del alcoholímetro.

Ahora lo denunciaron en @FiscaliaEdomex por causar desmanes… tb ebrio! pic.twitter.com/hOLvoidQNQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 3, 2025

Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial por parte del legislador ni de su equipo. El Partido del Trabajo tampoco ha emitido un comunicado sobre la situación, y se mantiene en silencio mientras avanza la investigación estatal.

Trayectoria del legislador del PT

Wblester Santiago Pineda, de 61 años, representa al distrito 27 con cabecera en Metepec y forma parte de la LXVI Legislatura. Cuenta con estudios en Contaduría por el Instituto Politécnico Nacional y una maestría en Economía y Buen Gobierno por la Universidad Anáhuac.

En el ámbito legislativo, ha participado en iniciativas relacionadas con administración municipal y finanzas públicas. Antes del video viral, su presencia mediática era limitada, aunque mantenía actividad constante en su distrito.