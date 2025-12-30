Asesinan a dos poblanos en plena Feria de la Cebolla en Morelos. Foto: Captura de video

MORELOS (apro).- Durante el último fin de semana de este 2025, dos hombres originarios del estado de Puebla fueron asesinados en el municipio de Jonacatepec, en hechos registrados en el marco de la Feria de la Cebolla. El ataque ocurrió frente al palenque donde se realizaba una pelea ilegal de gallos.

De acuerdo con informes policiales el doble homicidio se perpetró la noche del viernes en pleno Zócalo de Jonacatepec, cuando sujetos armados y con el rostro cubierto atacaron a balazos a dos personas al momento en que salían del recinto donde se desarrollaba el torneo clandestino.

Las detonaciones de arma de fuego provocaron pánico entre los asistentes, lo que derivó en la movilización de corporaciones de seguridad municipales, estatales y fuerzas federales, quienes acordonaron la zona y dieron inicio a las investigaciones correspondientes.

Según los primeros reportes, el evento se llevó a cabo sin notificación ni autorización de las autoridades estatales, pese a que días antes el ayuntamiento había anunciado la cancelación de las actividades de la Feria de la Cebolla por falta de condiciones de seguridad.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, confirmó que el ataque ocurrió frente a un palenque clandestino.

“Tuvimos un reporte de dos personas que fueron agredidas frente a un palenque clandestino que no estaba autorizado”, señaló.

El funcionario precisó que la pelea de gallos no fue informada de manera formal a los integrantes de la Mesa Regional de Paz y Seguridad y reiteró que no existe permiso alguno para este tipo de eventos en la entidad.

“La Secretaría de Gobernación federal no tiene permiso para realizar en el estado de Morelos alguna celebración de peleas de gallos; por lo tanto, tampoco aquí se tiene ningún permiso a nivel estatal”, afirmó.

Urrutia recordó que el propio presidente municipal había anunciado la cancelación de las festividades.

“Se había anunciado la cancelación de las actividades de la Feria de la Cebolla; al revisar con la Mesa Regional de Paz y Seguridad, este evento no fue informado”, sostuvo.

Ante ello, informó que se determinó la cancelación de otros eventos programados y la implementación de un operativo preventivo.

“El día de hoy se tienen actividades que van a ser canceladas y se van a presentar fuerzas federales y estatales para evitar que hoy, a las tres de la tarde, se lleve a cabo un segundo evento que ya estaba programado”, detalló.

El secretario confirmó que las víctimas residían en Cholula, Puebla, y señaló que la empresa organizadora del palenque estaría presuntamente vinculada con un cateo realizado hace tres meses en Jonacatepec.

“La empresa organizadora de ese palenque está posiblemente ligada al aseguramiento de un rancho ocurrido hace tres meses, donde se encontraron armas y drogas”, indicó.

Añadió que en el municipio se han registrado importantes aseguramientos de armas y estupefacientes y que las víctimas podrían haber tenido vínculos con un grupo delictivo.

“Las dos personas ahora son víctimas; sin embargo, podrían estar relacionadas con algún grupo delictivo originario del estado de Guerrero”, expuso.

Respecto a la actuación del gobierno municipal, Urrutia señaló que el alcalde de Jonacatepec registra baja asistencia a las Mesas Regionales de Seguridad.

“Al presidente municipal de Jonacatepec siempre se le ha pedido que asista a las mesas; es de los presidentes municipales que casi no tiene asistencia”, dijo.

Finalmente, reiteró el llamado del Ejecutivo estatal a los ayuntamientos para actuar con apego a la legalidad.