Ataque armado en Yecapixtla deja dos muertos y un herido

MORELOS (apro).- Un ataque armado en el municipio de Yecapixtla dejó como saldo dos hombres sin vida y una persona lesionada, según fuentes policiales, derivado de la disputa territorial entre los grupos delictivos identificados como “El Rata” y “El Barbas”. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente ocurrió la tarde del lunes en la colonia Juan Morales, en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Pedro Vélez, luego de que vecinos escucharan detonaciones de arma de fuego y alertaran a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar y encontraron a tres personas con heridas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de dos hombres en el sitio, mientras que el tercero fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades policiales confirmaron a esta periodista que el ataque se enmarca en la disputa territorial entre los grupos delictivos “La Rata” y “El Barbas”, la cual se trasladó de Cuautla al municipio de Yecapixtla.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron una motocicleta que se encontraba en la escena, la cual podría estar relacionada con los agresores. De manera preliminar, se indicó que los responsables huyeron del lugar utilizando un vehículo y una motocicleta, lo que provocó un operativo de búsqueda sin resultados positivos hasta el momento.

El área quedó acordonada y resguardada conforme a los protocolos de seguridad, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a proporcionar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del incidente.

Yecapixtla está ubicado en la zona oriente de Morelos, en los Altos del noreste del estado. Limita con Atlatlahucan, Ayala, Temoac, Ocuituco, Zacualpan y Cuautla, y su cercanía con la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla lo conecta con distintas regiones del centro del país.

Hasta agosto de 2025, ocupaba el lugar 13 en homicidios dolosos a nivel estatal, con 14 casos registrados.

El presidente municipal, Heladio Rafael Sánchez Zavala, “El Gallo Sánchez”, inició en junio de 2024 su segundo periodo tras ganar con la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos”. Su primer trienio consolidó su presencia política y la confianza ciudadana.

En los últimos meses, su vivienda fue atacada en dos ocasiones, hechos que generaron preocupación entre vecinos y autoridades locales.

En su momento, Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad de Morelos, señaló: “La implementación de los nuevos arcos de videovigilancia en Cuautla está generando un efecto cucaracha, donde dos grupos delictivos se están dispersando y ahora se tienen agresiones de sus integrantes en Yecapixtla”.

El funcionario agregó que se realizan trabajos de inteligencia mediante estos arcos para rastrear los movimientos de ambos grupos y así prevenir y detener a los responsables de los hechos violentos.