Autoridades vinculan 7 homicidios de Mexicali con detención de “La Piruja”, operador de “La Mayiza”

ENSENADA, BC (apro).- Los siete homicidios registrados en 24 horas durante el fin de semana en el municipio de Mexicali, están posiblemente relacionados con la detención de Javier Gabriel Mora Pino (“El Piruja”), uno de los líderes de Los Rusos, del Cártel de Sinaloa (CDS), y el consecuente debilitamiento de la estructura delictiva en dicha localidad.

El general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, lo declaró este lunes 29 de diciembre durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizada en la ciudad fronteriza indicada.

Recordó que Javier Mora “La Piruja” fue arrestado el pasado 19 de diciembre cuando conducía a exceso de velocidad por la carretera El Faro, Estación Coahuila; el objetivo prioritario estaba acompañado por Juan Alfonso “N” (22 años), y traían armas de fuego, así como 7 kilos 500 gramos de metanfetamina y 5 kilos 780 gramos de mariguana.

El pasado 27 y 28 de diciembre, en el municipio de Mexicali se registraron siete homicidios, incluyendo una pareja, tres hombres, y el hallazgo de dos cuerpos embolsados, en diferentes puntos.

“Tuvimos estos eventos que, creemos nosotros, tuvieron que ver con esta detención. Una, a veces es consecuencia de la misma detención del propio grupo delictivo, o bien, grupos contrarios que aprovechan que hay una detención de un objetivo prioritario. Hay un debilitamiento de esa estructura, porque -por supuesto- en la estructura operativa les pegamos” explicó Carrillo Rodríguez.