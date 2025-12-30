Buscan ahora a padre de un joven desaparecido por militares en Valle de Santiago

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación por la desaparición de José Juan Arias Corona, de 39 años, ocurrida el 28 de diciembre en la comunidad de Rancho U, municipio de Valle de Santiago. Arias Corona fue visto por última vez alrededor de las 10:40 horas, después de dejar a su esposa en su lugar de trabajo.

Arias Corona es padre de José Juan Arias Solís, adolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce desde el 19 de junio de 2025, cuando fue retenido durante un operativo con participación de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el mismo municipio.

Alerta Amber

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localización con su descripción: complexión robusta, tez blanca, estatura de 1.75 metros, cabello negro corto y lacio, ojos verdes medianos, cara ovalada, nariz chata, cicatriz pequeña por cortada y estrías en el estómago.

La familia presentó denuncia por desaparición forzada, y el caso derivó en un amparo (762/2025) ante un juzgado de distrito en Irapuato. La Sedena confirmó la presencia de sus elementos en el operativo, aunque no ha proporcionado información sobre el destino del menor.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una Acción Urgente (2121/2025) en septiembre, exigiendo búsqueda inmediata, investigación imparcial y protección para la familia, ante reportes de intimidación.

La desaparición de Arias Corona se registra al cierre de un año con más de 500 personas reportadas como no localizadas en Guanajuato en los primeros ocho meses de 2025, según datos de colectivos y autoridades.