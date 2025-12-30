Clausuran casa club de Rosarito tras intoxicación con dióxido de carbono

Una integrante del cuerpo de Bomberos coloca un sello de clausura en las instalaciones. Foto: Especial

ENSENADA, BC (apro).- Tras registrarse seis personas intoxicadas por posible inhalación de dióxido de carbono, además de falta de medidas de seguridad necesarias, fue clausurado de manera temporal el Casa Club Vacation Aries, sitio exclusivo en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

Lo anterior fue informado este lunes 29 de diciembre por el gobierno municipal. Se trata de un club ubicado en la zona de Punta Azul que cuenta con restaurantes, albercas y ofrece membresías para residencias vacaciones y eventos VIP.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos del X Ayuntamiento reportó que seis personas manifestaron mareo, debilidad y malestar general; trascendió que había dos menores de edad, pero esto no fue confirmado por las autoridades.

Por lo anterior, el personal de emergencia brindó atención inmediata y revisó el inmueble para descartar riesgos mayores.

“Como parte de las acciones de seguridad, se llevaron a cabo mediciones en el ambiente con equipos especializados, las cuales indicaron la posible acumulación de gases, presuntamente dióxido de carbono (CO2). El origen exacto de esta situación aún se encuentra bajo investigación”, según detallaron las autoridades municipales.

Sobre las víctimas, la Cruz Roja Mexicana las trasladó a un hospital, según fue informado.

Falta de documentación y medidas

El gobierno municipal indicó que, durante la inspección, detectaron que Casa Club Vacation Aries no cuenta con la documentación y medidas de seguridad necesarias, como el Programa Interno de Protección Civil, el Certificado de Medidas de Seguridad y sistemas adecuados para la detección de gases.

Por esta razón, el lugar fue clausurado de manera temporal, mientras se realizan los procedimientos administrativos correspondientes, además de que prosigue la investigación para determinar las causas del incidente.

En la atención del reporte participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil del Estado.