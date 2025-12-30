Detienen en Michoacán a Javier Prieto Álvarez “El Implacable”, excampeón de boxeo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Autoridades federales detuvieron en el municipio de Buenavista, Michoacán, a Javier Prieto Álvarez, excampeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y quien tenía un puesto en el gobierno municipal.

El expugilista de 39 años de edad fue detenido por posesión de armas sobre la avenida José María Morelos y Pavón, luego de una inspección en la que fuerzas federales detectaron que Prieto Álvarez tenía en su poder un arma corta, cargadores y cartuchos. Tras su arresto, fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con lo asegurado.

El exboxeador, conocido como “El Implacable”, se desempeñaba como oficial mayor en la administración municipal que encabeza Irma Moreno Mendoza. Llegó al puesto hace poco más de dos meses, en sustitución de Jorge Dávila Cortés, quien dejó el cargo por conflictos con la edil.

El funcionario municipal fue presuntamente inspeccionado cuando estaba afuera de un inmueble en el que había un palenque clandestino, de acuerdo con el medio de comunicación local “Quadratin Michoacán”.

Durante la detención de Prieto Álvarez, también se desactivó el palenque clandestino, donde de acuerdo con reportes periodísticos, presuntamente se encontraba Santiago Quintero Magallón, alias “El Maguey”, señalado como el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Buenavista.

¿Quién es Javier Prieto Álvarez?

Javier Prieto Álvarez nació en Apatzingán, Michoacán y antes de incursionar en la administración pública, fue boxeador dentro de la división de peso superwelter, en la que registró un récord de 42 peleas, de las cuales ganó 28, de las cuales 20 fueron vía nocaut, de acuerdo con el portal BoxRec.

En 2013 obtuvo el título de peso ligero plata del CMB y un año después intentó ganar el de peso ligero. Así mismo, el exboxeador, que debutó en 2006, también tuvo 11 peleas perdidas y tres empates, de acuerdo con el mismo sitio web. Su última pelea fue el 22 de octubre de 2022 cuando empató contra Mauricio Estrada Robles en Apatzingán.