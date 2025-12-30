Grecia Quiroz revela detención de otro implicado en el asesinato de Carlos Manzo

MORELIA, Mich. (apro).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, dio a conocer que fue notificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de la detención de un nuevo implicado en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, pero la dependencia ha negado el hecho y ha señalado que las investigaciones del caso fueron atraídas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su participación en un evento público registrado en el centro de la ciudad de Uruapan, la alcaldesa puntualizó que la notificación se la habían hecho recientemente desde la FGE, pero subrayó que aún no se ha reunido con el Fiscal Carlos Torres Piña para confirmar los detalles.

“Hasta ahora lo único que me han reportado ha sido que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp, pero no he tenido un acercamiento con el fiscal, espero en próximos días tengamos tener una conversación con él”, explicó a medios tras una sesión de Cabildo.

Grecia Quiroz añadió que la persona detenida presuntamente estaba incluida en el grupo de WhatsApp en el que se coordinó el asesinato de su esposo el pasado 1 de noviembre, durante la celebración del Festival de Las Velas, en Uruapan.

Sin dar mayores detalles, la alcaldesa aseguró que continuará con la demanda de esclarecimiento del homicidio de su pareja y que las acciones con y desde el Movimiento del Sombrero que fundó Carlos Manzo seguirán para beneficiar a sus conciudadanos.

La FGE no ha emitido una versión oficial sobre lo dicho por la alcaldesa, pero tampoco lo ha hecho la FGR. Sin embargo, una fuente extraoficial de la FGE señaló a Proceso que “no está descartado una nueva detención en virtud de que hay varias líneas de investigación abiertas” y que “el estado tiene especial interés en el esclarecimiento del hecho”.

A casi dos meses después del homicidio de Carlos Manzo, que cimbró a la opinión pública, existen 11 personas detenidas, entre ellas siete de su exescoltas y dos mandos medios policiacos, además de que el jefe y coordinador de sus escoltas y su seguridad, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 2 de noviembre.

Entre los detenidos se encuentran José Armando Gómez Sánchez alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del homicidio, y Jaciel Antonio Herrera Torres alias “El Pelón”, ambos presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habrían coordinado el crimen y reclutado a los adolescentes menores de edad que ejecutaron materialmente el crimen.

Grecia Quiroz, por su parte, señaló en sus redes sociales que “este movimiento está más fuerte que nunca, saben que ojos nacionales están puestos en Uruapan, por eso hay tanto ataque, hay tanto desprestigio, pero solo vamos a trabajar y demostrar que este gobierno sigue de pie, sigue firme, del lado de la gente", dijo.