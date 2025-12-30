Juez rechaza la acusación de terrorismo contra periodista de Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que un juez de control retiró el delito de terrorismo en el proceso penal contra el reportero Rafael “N”, detenido en Coatzacoalcos, y determinó como medida cautelar el resguardo domiciliario por un año.

En conferencia de prensa de poco más de dos minutos donde no admitió preguntas, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, explicó que este martes se dio continuidad a la audiencia inicial iniciada el 24 de diciembre, en la cual el juzgador resolvió vincular a proceso al imputado únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La titular de la Fiscalía detalló que, tras analizar los argumentos de la defensa y los datos de prueba del Ministerio Público, el juez no consideró procedente la imputación por terrorismo, por lo que dicho delito quedó excluido del proceso penal.

Como parte de la resolución, se impuso al imputado la medida cautelar de resguardo domiciliario por un periodo de un año, mientras continúa el desarrollo del procedimiento judicial.

El caso escaló al ámbito nacional y fue abordado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó públicamente el uso del delito de terrorismo por parte de la Fiscalía estatal y sostuvo que dicha autoridad debía explicar el fundamento jurídico de esa imputación.

“No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo y, en su caso, tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca”, señaló la mandataria federal.

En el mismo sentido, la gobernadora Rocío Nahle García coincidió en que no existe terrorismo en el país y evitó profundizar en el caso, al señalar que debía ser la autoridad ministerial la encargada de informar conforme avanzara el proceso judicial.

Rafael “N” cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el ejercicio periodístico, principalmente en la cobertura de nota roja y hechos de seguridad en el sur de Veracruz. Además, administraba una página informativa en Facebook con más de 61 mil seguidores, desde la cual realizaba transmisiones y difundía información policiaca.

Tras su detención, diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión se pronunciaron sobre el caso, al advertir posibles implicaciones para el ejercicio periodístico, particularmente por el uso inicial del delito de terrorismo.

La Fiscalía de Veracruz reiteró que el proceso se conduce con apego al debido proceso y supervisión judicial, y señaló que continuará informando conforme se desarrollen las siguientes etapas legales del caso.