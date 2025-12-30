Matan en Guerrero a una mujer, a dos choferes y a un comandante en las últimas 24 horas

Escena del crimen de un transportista en la zona suburbana de Acapulco este martes. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La violencia criminal no da tregua en fin de año en Guerrero. En las últimas 24 horas han sido asesinados dos choferes de transporte público, una mujer y un comandante de la Policía Estatal en Acapulco y Chilpancingo.

Este martes, el chofer de una camioneta de pasajeros fue asesinado a balazos en la zona suburbana de Acapulco.

El crimen fue reportado alrededor de las 4 de la tarde en el bulevar San Agustín, cerca de una tienda Aurrera, cuando sicarios interceptaron a la víctima cuando estaba laborando y le dispararon a quemarropa.

Fuentes de seguridad informaron que familiares levantaron el cuerpo y se lo llevaron a su domicilio ante la tardanza de servicios de emergencias y de corporaciones policiacas.

En otro hecho de violencia, una mujer fue ultimada a tiros en la colonia Ciudad Renacimiento, en la zona conurbada de la ciudad.

El asesinato fue cometido a las 11:30 horas en la esquina de las calles Paseo de la Sabana y Cuauhtémoc, indicaron fuentes de seguridad.

El cuerpo de la víctima de alrededor de 30 años presentaba disparos de bala en la cabeza y tenía las manos atadas; se presume que fue arrojada desde un automóvil en movimiento en ese lugar.

El cadáver de la mujer fue levantado por su familia y llevado a su domicilio en una carretilla. Personal de la Cruz Roja y de la Fiscalía General del Estado llegaron más tarde al lugar del hallazgo.

El lunes al mediodía, otro chofer de una camioneta de transporte público fue asesinado a bordo de su unidad 403 cuando circulaba por la colonia Arroyo Seco, en la periferia de Acapulco. Al momento del ataque, la víctima iba a bordo de su unidad y llevaba pasaje de la ruta Arroyo Seco – Las Cruces.

El 17 de diciembre la gobernadora morenista Evelyn Salgado dio inicio a un operativo de seguridad con 6 mil 800 policías, militares y personal de Protección Civil para proteger a visitantes al puerto de Acapulco en este periodo vacacional.

Pero el despliegue de policiaco y militar no ha inhibido la violencia.

El viernes 26 de diciembre los cuerpos desmembrados de tres estudiantes del Tecnológico de Acapulco fueron dejados en el cerro del Parque Nacional El Veladero, en la colonia Silvestre Castro. Víctor Jahutzel, Irving Antonio y Raymundo, desaparecieron seis días antes en las inmediaciones de la playa Mimosa, cerca de Pie de la Cuesta, al poniente de la ciudad.

Durante este 2025 son alrededor de 35 taxistas, choferes de ruta y transportistas que han sido asesinados. Este sector ha denunciado padecer la extorsión por parte de las distintas células del crimen organizado que operan en Acapulco, sin que las autoridades hagan algo para frenar el delito que ha derivado en la ejecución de decenas de trabajadores.

Mientras que la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, ha registrado de enero al 22 de diciembre de este año 112 homicidios dolosos contra mujeres. Tan sólo en el municipio de Acapulco se cometieron 44 asesinatos de mujeres.

En el mismo contexto de violencia, el lunes a las 3:30 de la tarde en la localidad El Ocotito del municipio de Chilpancingo, en la región Centro, fue acribillado el comandante de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSPGro), Mariano Dorantes García.

El crimen se cometió alrededor de las 4 de la tarde, de acuerdo con reportes de la policía. El cuerpo del mando policiaco quedó dentro de su camioneta, cerca de su domicilio. El cuerpo de acuerdo con las fuentes presentaba 10 lesiones de proyectil de arma de fuego en la cabeza, tórax y abdomen.

La SSPGro, a cargo de Daniel Antonio Ledezma, especialista en investigación criminal y cercano al titular de seguridad pública federal, Omar García Harfuch, no emitió ningún pronunciamiento al respecto.

El 20 de diciembre pasado la organización civil Causa en Común reportó que Guerrero es el segundo estado con más policías asesinados en 2025 con 37 casos, sólo por debajo de Sinaloa que registró 46. Le siguen Guanajuato, con 36. Michoacán, con 33 y Veracruz, con 24.