Murió Francisco Barrio Terrazas, exgobernador panista de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, murió a los 75 años en un hospital de Houston, Texas, tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica por problemas cardiacos y pulmonares. El deceso ocurrió el 29 de diciembre, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.

Barrio Terrazas nació el 25 de noviembre de 1950 en Chihuahua. Contador público con maestría en Administración de Empresas, ingresó al Partido Acción Nacional (PAN) en 1983. Fue alcalde de Ciudad Juárez de 1983 a 1986, donde impulsó obras de infraestructura. En 1992 ganó la gubernatura de Chihuahua, cargo que ocupó hasta 1998, convirtiéndose en el primer gobernador de oposición en el estado y rompiendo la hegemonía del PRI.

Durante su gestión, se registró un aumento en la violencia ligada al narcotráfico, con numerosas denuncias de ejecuciones y desapariciones. En el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, minimizó el número de víctimas y cuestionó la veracidad de las cifras reportadas.

Su administración no retuvo el apoyo electoral para el PAN en las elecciones de 1998, lo que resultó en la pérdida del gobierno estatal.

Posteriormente, Barrio Terrazas asumió como secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en el gobierno de Vicente Fox, de 2000 a 2003, con el encargo de combatir la corrupción. En ese periodo, admitió no haber capturado a funcionarios de alto nivel corruptos, atribuyéndolo a lentitud en procedimientos jurídicos y falta de herramientas legales.

No actuó en casos como el Pemexgate, donde se desviaron recursos de Pemex al PRI, ni en irregularidades del Fobaproa, decretando impunidad en ese expediente.

Fue diputado federal de 2003 a 2005, donde utilizó fondos públicos para tratar un padecimiento cardíaco en Estados Unidos. De 2009 a 2013 sirvió como embajador en Canadá, sin experiencia diplomática previa.

En años recientes criticó prácticas internas del PAN, como la negociación de votos por intereses personales, y se unió a voces disidentes contra el liderazgo del partido en 2024.

La dirigencia nacional del PAN lamentó el fallecimiento y lo describió como militante distinguido.