Rescatan a 80 personas atrapadas en volcán Tacaná tras intensa granizada en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alrededor de 80 personas fueron rescatadas del volcán Tacaná, luego de quedar atrapados por la intensa granizada registrada este lunes en el municipio de Unión Juárez en la región de la Costa Grande de Chiapas.

Las autoridades municipales activaron un protocolo para brindar apoyo a los afectados, por lo que arribaron a la reserva para realizar las labores de rescate correspondientes.

El secretario de Protección Civil de Unión Juárez, Eduardo David Pérez de León, informó que después de estas acciones, las personas fueron trasladadas a los refugios ubicados en la zona, mejor conocidos como Casas de Fuego, los cuales ya se encuentran en su capacidad máxima.

También mencionó que los visitantes permanecerán en resguardo hasta que las condiciones climáticas no impliquen un riesgo y sea posible realizar un descenso seguro, así que por ahora solo están en constante comunicación con ellos para informar a sus familiares.

Sin embargo, explicó que algunos visitantes no suelen anotarse en el módulo de control de Casa de Fuego, afectando su localización en este tipo de emergencias.

Este inusual fenómeno natural no había ocurrido desde hace 69 años, lo que provocó la acumulación de hielo en las veredas del volcán, impidiendo el descenso de los visitantes debido al terreno resbaladizo.

Pérez de León indicó que en los últimos días se han registrado caídas y lesiones, principalmente torceduras de tobillo; al menos cinco personas fueron auxiliadas por elementos de protección civil. Asimismo, recalcó que las condiciones actuales podrían dificultar cualquier maniobra de rescate si existiera una emergencia mayor.

En ese sentido, el titular de Protección Civil del municipio hizo un llamado a la población de la zona, así como a los visitantes para evitar transitar por las veredas del coloso, acatar las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de los medios oficiales.

Suspenden acceso a volcán Tacaná por heladas temperaturas

Debido a las heladas temperaturas, fuertes lluvias e intensas granizadas de los últimos días, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas anunció que se inhabilitaría el acceso al volcán de forma temporal, con el fin de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas.

Publicación de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas:

“Casa del Fuego”: Volcán Tacaná

El volcán Tacaná, ubicado en el límite entre México y Guatemala, es uno de los principales destinos turísticos en Chiapas, principalmente en la época invernal.

También conocido como “Casa del Fuego” por su vocablo mame, esta área montañosa tiene una altitud superior a los 4 mil metros sobre el nivel del mar.

Este coloso forma parte de la red mundial de Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO. Entre su ecosistema se protegen y conservan al menos cuatro diferentes tipos de vegetación de alta relevancia biológica en la Reserva, las cuales son:

Bosque mesófilo de montaña del Tacaná (el más alto del país, fluctuando entre dos mil a 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar);

Bosques de pino-encino;

Selvas altas perennifolias;

Selvas medianas perennifolias.

Durante la época colonial, el volcán era mayormente conocido como “el volcán del Soconusco”, aunque también ha sido llamado “el Coloso de Sur”.