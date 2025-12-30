Suspenden a juez de control de Quintana Roo señalado de agredir a una mujer con un arma de fuego. Foto: Especial

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- José Luis Jonathan Yong Mendoza, juez de control electo en la pasada elección judicial, fue suspendido tras ser captado agrediendo con un arma de fuego a una mujer el 24 de diciembre último en Cancún.

El juzgador se encuentra adscrito a los juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Playa del Carmen, donde recientemente había resuelto vinculaciones a proceso por delitos relacionados con violencia de género, como feminicidios, violencia vicaria y violaciones.

Luego de fuertes presiones que ejercieron las diversas colectivas feministas de Quintana Roo desde la semana pasada, este lunes el Poder Judicial de la entidad determinó suspender funciones del juez penal oral José Luis Jonathan Yong Mendoza.

En imágenes que circularon ampliamente en redes sociales, se aprecia al hombre sosteniendo una aparente arma de fuego con la mano izquierda, mientras una mujer tirada en el suelo intenta protegerse con las manos.

Lo anterior ocurrió, según medios de comunicación de Cancún, el pasado 24 de diciembre en el fraccionamiento Palmaris. Inmediatamente se señaló que se trataba del citado juzgador.

En un comunicado emitido por la tarde del lunes, cinco días después de la agresión, el Poder Judicial de Quintana Roo determinó separar del cargo al individuo tras una denuncia anónima recibida el pasado 26 de diciembre, que narra la agresión contra la mujer.

“Para la sustentada acción de este Poder, se toma dicha denuncia que hace referencia al hecho ocurrido en las primeras horas del 24 de diciembre, en una zona residencial al sur de la ciudad, en el que presuntamente estuvo involucrada una persona servidora pública del Poder Judicial y una mujer”, se lee en el comunicado difundido en la página de Facebook del órgano judicial.

Yong Mendoza fue incluido como candidato a juez de control en la propuesta que respaldó la gobernadora morenista Mara Lezama Espinosa, en la pasada elección judicial.

El proceso electoral de juzgadores en Quintana Roo estuvo marcado por una amplia crítica de diversos grupos de la sociedad civil, por el método de votación que benefició a varios políticos relacionados con la cúpula del poder, que no contaban con experiencia en el ramo judicial, pero al final resultaron electos.

José Luis Jonathan Yong Mendoza ha ocupado diversos puestos en los gobiernos locales de Quintana Roo, como director de la Policía de Cancún del 2016 al 2018.