Tras forcejeo, asesinan a agente activo de la FESC en Tijuana

ENSENADA, B. C. (apro).- Tras forcejear con tres sujetos que al parecer estaban armados, fue ultimado un agente activo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California (FESC), en hechos registrados durante la madrugada de este martes 30 de diciembre en el municipio de Tijuana.

La corporación confirmó el fallecimiento y refirió que la víctima está identificada como José Daniel Medina, quien se encontraba fuera de servicio al momento de los hechos.

De acuerdo a los datos preliminares de la investigación, el agente se trasladó a la colonia Flores Magón, en dicha ciudad fronteriza, para buscar a su expareja sentimental.

Él llegó en un vehículo de su domicilio y le solicitó que saliera, a lo que ella accedió; empezaron a discutir en la vía pública cuando los tres sujetos intervinieron y se suscitó una riña en la vía pública.

En el lugar falleció el agente tras recibir un disparo en el área del tórax; otro sujeto quedó herido y uno más resultó detenido. Al parecer uno de los involucrados logró escapar del lugar.

Las corporaciones de seguridad encontraron en cartuchos percutidos calibre .40 y 9 mm, pero no las armas de fuego utilizadas.

La FESC aseguró que colaborará con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) para esclarecer el crimen y proceder conforme a Derecho.

Trascendió que los presuntos agresores serían vecinos del área, según un testigo, y que están identificados como Brandon “N”, de 18 años, y Abraham “N”, de 17 años de edad, pero esto no fue ratificado.

También que el agente al parecer estaba alterado y exigía reiniciar la relación, motivo por el que discutía; y que, al momento de la riña, la mujer se habría resguardado en su domicilio, por lo que únicamente escuchó los disparos. Al salir, fue cuando encontró a José Daniel Medina tirado en el piso.