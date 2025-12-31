Alcalde de Amacuzac repartirá 400 mil pesos en cerveza durante fiesta patronal (Video)

El alcalde muestra las cervezas siendo descargadas en una oficina del PT. Foto: Tomadas de video

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El alcalde de Amacuzac que llegó al poder por el Partido del Trabajo (PT), Noé Reynoso Nava, presumió en un video difundido en sus redes sociales oficiales que donará 24 mil latas de cerveza, 10 reses, 10 marranos y diversos enseres para la elaboración de alimentos durante la feria y fiesta patronal, con un costo aproximado de 800 mil pesos.

De acuerdo con el propio edil, los insumos serán consumidos durante la Feria y las fiestas patronales que iniciarán el próximo 12 de enero. En el material audiovisual, Reynoso Nava señala que estas acciones forman parte de una estrategia de “bienestar”, mientras se observa a varias personas descargar más de mil cartones de cerveza de distintas camionetas para ingresarlos a un inmueble que hace un año fue utilizado como casa de campaña del Partido del Trabajo.

Al inicio del video, el presidente municipal explica que se encuentra en la “casa del partido” que, dijo, le dio la plataforma para representar al municipio tanto a nivel estatal como nacional. Desde ese espacio, afirma, se organizan los preparativos de la fiesta patronal y las actividades dirigidas a habitantes de todas las comunidades de Amacuzac y a visitantes de otros municipios.

Durante la grabación, Reynoso Nava se define como un hombre religioso y marca distancia de los apoyos sociales tradicionales. Afirma que no le gusta “adornarse con la necesidad de la gente” mediante la repartición de despensas, sillas de ruedas u otro tipo de ayudas, al señalar que “para mí eso no va”. En contraste, justifica la entrega de cerveza y alimentos como parte del festejo patronal y sostiene que esta forma de apoyo es “recta y correcta” al tratarse, según su dicho, de una celebración para todo el pueblo.

El Alcalde de Amacuzac, #Morelos, Noé Reynoso Nava (PT), recién investido, generó controversia al presumir la adquisición de mil charolas de cerveza, justificando el gasto como "refrigerios" para la comunidad con motivo de la próxima fiesta patronal. pic.twitter.com/kd4E8CSVDH — Sintexto (@SintextoMX) December 31, 2025

En ese mismo contexto, el alcalde asegura que las cervezas se repartirán “con orden” y que se sacrificarán 10 puercos y 10 reses para alimentar a los asistentes. “Para quienes gusten echar un traguito, vénganse, nos la vamos a pasar bien a gustísimo”, expresa en el video, al tiempo que invita a cabalgantes, participantes de las mojigangas y visitantes de la región.

Las imágenes muestran al edil recibiendo camionetas tipo pick up cargadas con cartones de cerveza y realizando un recorrido por el interior del inmueble, cuya fachada conserva logotipos del Partido del Trabajo. En el trayecto explica que distintas áreas serán habilitadas para cocinar los alimentos que se regalarán durante los festejos y señala que se están descargando mil charolas para que nadie se quede sin consumir bebidas durante la cabalgata, las mojigangas y otras actividades.

En Amacuzac, la Feria y las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe se celebran el 12 de enero. Estas festividades fueron trasladadas de diciembre a enero con el objetivo de incrementar la asistencia de visitantes provenientes de comunidades cercanas y de otros municipios de la región.

A lo largo del video, el alcalde aparece vestido con un conjunto vaquero de una marca norteamericana de lujo casual e invita a la población a participar en la cabalgata y en las mojigangas. Incluso se incluye entre los cabalgantes, al señalar que también es aficionado a este tipo de actividades.

En una de las recámaras del inmueble, habilitada como bodega, Reynoso Nava muestra, junto con la directora municipal de eventos, platos, cucharas y tenedores desechables, papel aluminio, costales con chiles secos y parte de la ornamentación que será colocada en la parroquia de San Francisco de Asís. Durante el recorrido comenta que algunos de los insumos fueron comprados y otros adquiridos a crédito, y que la organización de la fiesta implica un esfuerzo previo.

De acuerdo con cotizaciones realizadas con ganaderos de la región, el costo estimado por cada res es de aproximadamente 27 mil pesos, lo que representa un gasto cercano a 270 mil pesos por los diez animales anunciados. En el caso de los cerdos, porcicultores locales señalaron que cada ejemplar tiene un precio aproximado de 5 mil 500 pesos, lo que suma alrededor de 55 mil pesos por diez animales de buen tamaño.

A estos montos se añade una cotización en tiendas de la región por platos de unicel, cucharas, tenedores, arroz y otros insumos necesarios para la preparación de los alimentos, cuyo costo se estima en cerca de 70 mil pesos.

En cuanto a la cerveza, cada charola con 24 latas fue cotizada a precio de mayoreo en alrededor de 400 pesos; por mil cajas, el desembolso total ascendería a aproximadamente 400 mil pesos.

La directora municipal de eventos detalló que el programa iniciará con “las mañanitas” a las 6 de la mañana, seguidas de una caminata hacia la parroquia y la misa del mediodía. Posteriormente, por instrucciones del alcalde, se dará comida a todos los asistentes, incluidos cabalgantes, comparsas y visitantes.

Finalmente, Noé Reynoso recordó que hace un año también se distribuyeron más de mil cartones de cerveza durante estas celebraciones y aseguró que, en esta ocasión, el reparto se realizará con mayor organización. Añadió que durante los festejos el municipio contará con presencia de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía estatal y la Policía Montada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes.