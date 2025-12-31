Alerta en seis estados por robo de un cilindro de gas cloro en Morelia

Emiten alerta en Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, ante la posibilidad de que el cilindro de gas cloro robado sea transportado fuera de Michoacán. Foto: Especial

MICHOACÁN (apro) .- La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió este martes una alerta por el robo de un cilindro de gas cloro en la ciudad de Morelia, que si se maneja de manera inadecuada representa un alto riesgo tóxico para la población.

El gas cloro es un material comburente que puede causar quemaduras, dificultad respiratoria, e incluso la muerte si se inhala en concentraciones elevadas.

El robo del cilindro propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) de Morelia, ocurrió la tarde del martes 30 de diciembre, en el pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva, de esa ciudad capital.

Según informó la propia dependencia, el cilindro tiene una capacidad de 68 kilogramos, es de color gris aluminio y se encontraba a la mitad de su capacidad. El gas cloro, es un compuesto químico altamente tóxico y puede ser letal si se inhala o entra en contacto con la piel.

La alerta fue difundida a las Unidades Estatales de Protección Civil de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, ante la posibilidad de que el cilindro sea transportado fuera de Michoacán.

Las autoridades de protección Civil advierten que de encontrarse con el cilindro es altamente riesgoso por lo que no se debe manipular y advirtieron que de preferencia se debe de alejarse del objeto y reportarlo de inmediato al 911 o a la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En Morelia, también se puede llamar al 443 369 7221 o al 44 32 77 00 89 con el ingeniero Rogelio Ortiz Chávez, supervisor de Cloración del Ooapas, Morelia.