Asesinan en Guerrero a un mentor del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En el último día del año, un mentor del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro fue asesinado a balazos en la región de la Montaña de Guerrero, mientras que en el blindado puerto de Acapulco pistoleros mataron a otro taxista.

En los primeros minutos de este miércoles, Rafael Castro Nava fue atacado por hombres armados cuando circulaba junto a su familia por la comunidad de Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, en la región de la Montaña.

El trabajador de Jóvenes Construyendo el Futuro conducía un automóvil marca Nissan tipo Tiida; iba acompañado de cuatro adultos y un niño, de acuerdo con fuentes de la región.

Una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital de Tlapa.

La exalcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, dijo que Rafael Castro Nava pertenecía a su organización Amigos Ciudadanos de Guerrero.

“Su partida nos duele profundamente, más aún al saber que fue asesinado de manera cobarde mientras cumplía con su labor como Servidor de la Nación en la Montaña Alta”.

Consultado, el delegado Iván Hernández, delegado federal de los Programas para el Bienestar en Guerrero, dijo que lamenta mucho el fallecimiento de Rafael Castro.

“Aun cuando no era servidor de la nación, fue parte de los mentores de la Secretaría del Trabajo”.

El funcionario aseguró que ha mantenido contacto con la responsable estatal de Jóvenes Construyendo el Futuro (María Fernanda Campos Robles), quien está dando acompañamiento a la familia.

El 28 de febrero de 2023, Miguel Huerta Torres, Servidor de la Nación en Taxco de Alarcón, Guerrero, fue sacado por hombres armados de la comisaría de Temaxcalapa, donde encabezaba una asamblea. Fue llevado a su domicilio y golpeado frente a su familia para finalmente llevarlo con rumbo desconocido.

Hasta la fecha se desconoce el paradero de Huerta Torres y sus familiares han denunciado omisiones para su búsqueda y la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

El mismo delegado federal Iván Hernández, ahora aspirante a un cargo en el 2027, lo desconoció como trabajador de los programas de la Secretaría del Bienestar.

Asesinan a taxista en la colonia Morelos de Acapulco

En otro hecho de violencia en Acapulco, a las 10 de la mañana un taxista fue asesinado a balazos en la colonia Morelos.

Autoridades encontraron en la escena el cuerpo del conductor dentro de un automóvil marca Volkswagen Jetta, color blanco con azul, habilitado como taxi con número 3707.

El cadáver presentaba más de 10 impactos de proyectil de arma de fuego.

Es el tercer conductor del transporte público asesinado en las últimas 72 horas en el puerto de Acapulco.

En este 2025, alrededor de 35 choferes de servicio público han sido asesinados. Integrantes del sector han denunciado que son víctimas del cobro de cuota por parte de integrantes de células del crimen organizado y han exigido seguridad a las autoridades, sin ser escuchados.