Enfrentamiento deja tres muertos en Tula; presumen choque entre grupos rivales

PACHUCA, Hgo. (apro).- Un ataque armado en la colonia San José del municipio de Tula de Allende, Hidalgo, dejó tres muertos la tarde de este 31 de diciembre. El sitio es parte de un polígono de incidencia delictiva en el que se han registrado tiroteos y asesinatos previos, presuntamente a consecuencia de la disputa entre organizaciones criminales por el control territorial.

Con base en los primeros reportes de seguridad, el multihomicidio ocurrido el último día de 2025 posiblemente se debió a un intercambio de disparos entre grupos antagónicos, sin que las víctimas, hasta el momento, hayan sido identificadas.

Según testimonios, hubo detonaciones prolongadas y podrían haber participado varios sicarios.

Las corporaciones de seguridad municipal y estatal implementaron un operativo con apoyo del Ejército y Guardia Nacional para ubicar a posibles agresores, en tanto que elementos de Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acordonaron el lugar para las diligencias periciales.

El pasado 4 de diciembre, cinco días después de la masacre del centro nocturno “La Resaka” la madrugada del 29 de noviembre, con saldo de seis muertos y ocho heridos, el presidente municipal de Tula, Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, negó que el Mando Coordinado en materia de seguridad esté rebasado ante el poder de fuego del crimen organizado, tras los últimos acontecimientos de alto impacto.

En este esquema de Mando participan tanto su municipio como la Secretaría estatal en la materia, con el refuerzo de la Guardia Nacional; sin embargo, la violencia criminal se ha mantenido, atribuida, según las autoridades estatales, a la pugna entre el cártel de Los H y la célula delictiva de Los Solas, antes una misma organización, ahora confrontadas por el territorio.

Aunque negó que estén rebasados en materia de combate al crimen, el edil reconoció un déficit superior al 50 por ciento en su policía, con menos de 200 elementos cuando requieren al menos 400 para una población que supera los 115 mil habitantes y es sede de la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, así como de empresas cementeras y de la industria de la construcción.

El alcalde también negó omisiones o complicidad de su corporación policial en el combate a la delincuencia, en una ciudad donde grupos delictivos disputan el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar hidrocarburos mediante tomas clandestinas, más giros que incluyen el narcomenudeo y la extorsión.