Familia que viajó de EU a Michoacán para vacacionar es hallada sin vida. Foto: FB Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Dos menores de edad y su madre fueron encontrados sin vida en el interior de un domicilio, de la tenencia de Buenavista, municipio de Contepec, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con el organismo, las personas fallecidas son Brenda C., de 41 años, y sus hijos de 11 y 14 años, quienes apenas el pasado 28 de junio habían llegado a Contepec, procedentes de Chicago, Estados Unidos, con el propósito de pasar unos días de vacaciones.

Después de que se realizaron las actuaciones periciales correspondientes, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde de acuerdo a los resultados de la necropsia, presentaban congestión visceral generalizada, originada por una sustancia que será determinada mediante análisis químico, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Según los datos recabados por la autoridad investigadora en las primeras actuaciones, el pasado lunes la mujer y sus hijos acudieron a visitar a unos familiares y por la noche regresaron a su domicilio, pero el martes, al ver que no salían y no contestaban los llamados, además de que la casa estaba cerrada con llave, sus parientes decidieron forzar la puerta del inmueble.

Una vez que ingresaron al inmueble, encontraron sin vida a Brenda C. y a los dos adolescentes, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Ante este hallazgo, la FGE abrió una carpeta de investigación y empezó las averiguaciones con el propósito de lograr el esclarecimiento de los hechos.